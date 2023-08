L’undicesimo ideale della Saudi Professional League, dopo l’arrivo di Neymar

Alberto HernándezLettura: 4 minuti.

Neymar e un accordo milionario con Al-Hilal dall’Arabia Saudita Il giocatore brasiliano ha accettato il suo trasferimento per un importo di quasi 100 milioni di dollari.

Con l’arrivo della superstar brasiliana nel calcio arabo, ESPN ha assunto il compito di assemblare la migliore squadra possibile solo contando i rinforzi dal recente mercato dei trasferimenti.

Stagione 2023/24 del Lega professionistica saudita È iniziato lo scorso fine settimana, che si è posizionato come uno dei tornei più attraenti in tutto il mondo grazie al numero di all-star che sono arrivate al campionato saudita.

Con l’obiettivo di aumentare la qualità del campionato, i club sauditi hanno speso milioni di dollari per ingaggiare personaggi di spicco del vecchio continente. La prima firma di Big Lega professionistica saudita È stato Cristiano RonaldoChe ha raggiunto il torneo la scorsa stagione dopo aver partecipato con la nazionale portoghese ai Mondiali del Qatar.

Neymar festeggia con il Paris Saint-Germain alzando gli occhi al cielo Autorità Palestinese

Nell’attuale mercato estivo, le offerte milionarie hanno convinto le grandi stelle del calcio europeo e firmano questo martedì Neymar con il Luna crescente.

L’arrivo del fuoriclasse brasiliano è considerato uno dei trasferimenti più importanti della storia del calcio Lega professionistica sauditauna competizione che può vantare undici grandi squadre perfette.

Ad esempio, sarebbe l’obiettivo senegalese Edoardo Mindy chi se ne è andato Chelsea È diventato il nuovo portiere in Al-Ahly. La guardia aveva solo tre anni premier LeagueMa è riuscita a vincere Champions LeagueE il Mondiale per Club e la Supercoppa Europea con i “Blues”.

da parte sua, Ruggero Ibanez. Kalidou Coulibaly e Alex Telles Sarebbero gli undici difensori perfetti da Lega professionistica saudita. Ibanez, 24 anni, ha terminato il suo incantesimo nel Vecchio Continente e se ne è impossessato Al-Ahly In cambio di quasi 30 milioni di dollari. Ha giocato come difensore centrale brasiliano nel calcio italiano con Roma e Atlanta.

Coulibaly giuntura Luna crescente Per circa $ 25 milioni dopo non essersi adattati Chelseasquadra a cui si è unito Napoli Mentre Lui dice firmato con lui Vittoria Il 30enne portoghese raggiunge la prima divisione della Lega Araba dopo aver giocato per un club Inter, Galatasaray, PortoE Manchester United e Siviglia.

Al centro del campo possono esserci tali figure N’Golo Kante, Fabinho, Sergej Milinkovic-Savic e Frank Kessie. Kanty È il campione del mondo con la nazionale francese Fabinho Era una delle parti principali Liverpool A Jürgen Klopp. da parte sua, Milinkovic-Savic Partire Lazio firmare con lui Luna crescente E Caseya soli 26 anni, se ne andò barcellona a accettare un’offerta Al-Ahly.

in attacco, Lega professionistica saudita Avrà un attaccante forte che mette in risalto l’ex giocatore Real MadridKarim Benzema, che ha accettato l’offerta dell’Al-Ittihad Club Jeddah, e il francese sarà uno dei giocatori più pagati dell’Arabia Saudita. Sarà l’accompagnamento del gatto. Neymar F Cristiano Ronaldoche ha fatto la storia nell’antico continente con Barcellona e Real Madrid, rispettivamente. Da parte loro, articoli come Sadio Manè, Riyad Mahrez e Roberto Firmino Saranno ottime opzioni di sostituzione durante l’attacco.