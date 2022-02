lunedì 14 febbraio 2022 (08:00 GMT)

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 feb 2022 – 08:04

Crisi ucraina

DIPLOMAZIA – KIEV – Il cancelliere tedesco Olaf Schulz ha incontrato lunedì a Kiev il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per affrontare le tensioni militari con la Russia, prima di recarsi martedì a Mosca con l’intenzione di “cogliere l’occasione per parlare” e trovare un modo per garantire la pace in Europa .

STATI UNITI – WASHINGTON – Il governo Usa tiene aperti i canali diplomatici con Mosca, ma si prepara all’eventualità che la Russia attacchi l’Ucraina proprio questa settimana, scenario che i suoi servizi di intelligence considerano molto probabile.

SPAGNA – BRUXELLES – La crisi in Ucraina ha riportato ancora una volta la Russia al centro dell’agenda transatlantica e ha cambiato il profilo del vertice Nato che si terrà tra quattro mesi a Madrid, dove la Spagna, in quanto Paese ospitante, ha una storica opportunità, secondo diverse fonti consultate da Efe. Di Catalina Guerrero (ANALISI)

Proteste in Canada – Toronto (Canada) – Le proteste e i blocchi imposti dal movimento anti-vaccino a Ottawa e in altre parti del Canada stanno entrando nella loro terza settimana senza che le autorità sembrino in grado di controllare la situazione di fronte al crescente malcontento della popolazione .

Le proteste Belgio-Bruxelles-Bruxelles prevedono gravi disagi alla circolazione lunedì a causa del cosiddetto “convoglio di libertà” contro le restrizioni sanitarie dovute al coronavirus, la cui protesta è consentita solo in un parcheggio alla periferia della città.

Crisi climatica – Ginevra – Oggi a Ginevra il Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici (IPCC) avvia incontri di due settimane per analizzare l’impatto del cambiamento climatico e le misure adottate per affrontarlo, culminando con la pubblicazione di un nuovo rapporto al termine della conferenza . da questo mese.

MESSICO PRENSA – CITTÀ DEL MESSICO – I giornalisti manifestano ancora lunedì in diverse città del Messico dopo il sesto omicidio avvenuto quest’anno, un Paese che ha visto un’ondata di violenze antisindacali accompagnata da continue critiche al presidente Andres Manuel Lopez Obrador.

Unione Europea Colombia – Bruxelles – Il Presidente della Colombia, Ivan Duque, continua il suo tour europeo a Bruxelles, dove terrà incontri con la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, i Vice Presidenti Josep Borrell e Frans Timmermann, nonché con il Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg.

MÉXICO ENERGÍA – CITTÀ DEL MESSICO – L’imminente dibattito nella controversa riforma legislativa dell’elettricità in Messico ha consolidato il messaggio ufficiale contro le compagnie private dell’energia, tra una guerra di numeri e accuse che contaminano il settore con incertezza. di Marty Quintana

CINE BERLINALE – BERLINO – La 72a edizione della Berlinale entra questo lunedì nella sua quinta giornata con “Un anno, una notte” di Isaki Laquista, il primo film spagnolo tra i 18 candidati agli orsi di questo festival.

FOTOGRAFIA BRASILE – San Paolo – Dopo aver girato città come Parigi, Londra e Roma, il fotografo Sebastião Salgado è ora sbarcato a San Paolo con Amazon, una mostra che cerca di dare vita alla consapevolezza ambientale attraverso ritratti intimi di popoli diversi che vivono insieme. La più grande foresta tropicale del mondo.

Moda USA – New York – La settimana della moda di New York inizia il suo quarto giorno questo lunedì con Carolina Herrera come azienda leader.

record

Violazione dell’India – Nuova Delhi – Nella parte orientale di Nuova Delhi, diverse barricate hanno transennato il distretto in cui Malika è stata picchiata, violentata e pubblicamente umiliata dalla famiglia di un giovane che si è suicidato dopo aver rifiutato un’offerta d’amore, un crimine che denuncia la crescente crudeltà del sistema patriarcale indiano da parte di uomini e donne. Di Indira Guerrero

Immigrazione di Israele – Gerusalemme – In questi anni di pandemia, il numero di ebrei da tutto il mondo che immigrano in Israele è diminuito (alto), ma è in aumento il numero degli ebrei latinoamericani: molti cercano sicurezza, lavori migliori e migliori prospettive dopo le difficoltà causate dal Corona virus nei loro paesi. Di Joan Maas O’Tonnell

laboratorio

