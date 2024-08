Lunga attesa nello spazio

Due degli astronauti più anziani della NASA, Barry “Butch” Wilmore, 61 anni, e Sunita Williams, 58 anni, sono decollati a bordo della navicella spaziale Starliner della Boeing mercoledì 5 giugno alle 14:52 (UTC) da Cape Canaveral, in Florida. L’obiettivo della missione non era altro che ottenere la certificazione navale per i voli con equipaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

Dopo aver dovuto annullare i lanci in due occasioni precedenti a causa di vari problemi, sia la NASA che la Boeing hanno finalmente potuto congratularsi con loro e confermare con sicurezza che la terza volta è l’incanto. Ma, sfortunatamente, la loro gioia non durò a lungo, poiché da quando la nave raggiunse lo spazio iniziò ad affrontare difficoltà.

Poco dopo il lancio, con la Starliner già in orbita, sono state scoperte due perdite di elio che influenzavano la pressione del sistema di propulsione dello sterzo, essenziale per il controllo della nave e le manovre di attracco. Una terza perdita verrà scoperta più tardi, una volta attraccato alla Stazione Spaziale Internazionale.

Sunita Williams e Barry Wilmore a bordo del Boeing. una pentola

La Boeing ha successivamente dichiarato che la perdita di elio non rappresentava un rischio e che la situazione rientrava negli standard di sicurezza per il normale funzionamento della nave. Tuttavia, ben cinque propulsori nel sistema di guida si sono guastati e la manovra di attracco non è stata eseguita al primo tentativo.

Quasi 28 ore dopo il lancio, Starliner è finalmente riuscita ad attraccare nel porto anteriore della Stazione Spaziale Internazionale, al suo secondo tentativo, nonostante gli ostacoli.

Il ritorno sulla Terra era previsto per il 14 giugno, ma il problema ha costretto la NASA a rinviare il ritorno a causa della giustificata incertezza sul suo corretto funzionamento e sulla sua sicurezza.

Sono passati più di due mesi e Wilmore e Williams sono ancora sulla Stazione Spaziale Internazionale come ospiti inaspettati. Il rischio per l’incolumità degli astronauti è ancora più evidente se per il loro ritorno verrà utilizzato lo Starliner e nessuno, né alla Boeing né alla NASA, vuole sopportare sulle proprie spalle le possibili conseguenze di una decisione sbagliata, quindi l’annuncio è arrivato con una decisione al riguardo sempre più tardiva.

Così, mercoledì, l’agenzia ha annunciato in una conferenza stampa, senza la presenza dei dipendenti Boeing in sala, un nuovo rinvio della decisione, indicando nel calendario il giorno successivo, il 26, come data per il possibile annuncio.

il passato

Nel 2010, la NASA ha selezionato due società di sviluppo di veicoli spaziali per migliorare i voli commerciali verso la Stazione Spaziale Internazionale. Le società scelte sono state Boeing, con un contratto da 4,2 miliardi di dollari, e Space Il secondo ha già una nave cargo operativa che rifornisce regolarmente la ISS e che servirebbe come punto di partenza per lo sviluppo di una versione con equipaggio, mentre Boeing ha dovuto avviare la sua nave da zero.

Fino ad ora, la versione spaziale con equipaggio, dal canto suo, l’aereo Starliner della Boeing aveva accumulato anni di ritardi, problemi e sforamenti dei costi, con perdite superiori a due miliardi di dollari, fino a quando a giugno è stato in grado di effettuare il suo primo volo di prova con equipaggio. il purtroppo risultato che abbiamo appena descritto.

il futuro

La soluzione più probabile al momento per riportare gli astronauti è fare loro posto sulla nave da missione Crew-9, il cui lancio è stato rinviato al 24 settembre a causa di questa emergenza. Inizialmente, questa missione, prevista per il 18 agosto, avrebbe dovuto trasportare quattro astronauti sulla ISS per la rotazione dell’equipaggio, ma l’idea ora allo studio è che ne volino solo due, in modo che gli altri due posti siano vacanti per Willmore e Williams. . In ogni caso, il ritorno sulla Terra dei Crew-9 non avverrà prima del febbraio 2025, quindi sembra che ciò non impedirà loro di trascorrere almeno otto mesi sulla ISS, invece degli otto giorni previsti per la certificazione. un compito.

Per Boeing, dopo ritardi, problemi di progettazione e fallimenti operativi, nonché superamenti dei costi e milioni di dollari di perdite accumulate sulla sua nave, solo una cosa sembra chiara: il futuro della Starliner sembra peggiore che mai.

Problemi amministrativi e ingegneristici hanno messo il colosso aerospaziale alle corde al punto da ritrovarsi in quella che è probabilmente la situazione peggiore che si possano immaginare, ovvero vedere il suo equipaggio salvato da una nave Space X.

Il colpo che la Boeing sarebbe costretta a subire se il suo concorrente e l’equipaggio Crew Dragon si assumessero finalmente la responsabilità di salvare gli astronauti sarebbe probabilmente devastante per l’azienda…