L’Ungheria ha superato l’Inghilterra; Italia e Germania sono in equilibrio

ROMA (AP) – L’Inghilterra ha subito la prima sconfitta in sei decenni contro l’Ungheria 1-0 nella Nations League sabato.

Dominic Sophosloi ha trasformato un rigore nel secondo tempo a seguito di un fallo di Reese James.

L’ultima volta che l’Ungheria ha sconfitto l’Inghilterra è stata alla Coppa del Mondo del 1962 in Cile, dopo di che l’Inghilterra ha perso 15 partite contro i Magi.

È stata la prima sconfitta dell’Inghilterra in 23 partite, senza contare le partite che sono andate ai calci di rigore.

“Dobbiamo accettare di non aver fatto abbastanza per vincere la partita. Un pareggio sarebbe stato un risultato migliore”, ha detto l’allenatore dell’Inghilterra Gareth Southgate. Il caldo ha influenzato e ha prosciugato più energia dai giocatori. Stiamo cercando di aggiornare la squadra prima del solito.

L’Ungheria ha già mostrato il suo potenziale pareggiando con i campioni del mondo Francia e Germania ai Campionati Europei dell’anno scorso. Tuttavia, la squadra guidata da Marco Rossi non si è qualificata ai Mondiali.

“Siamo cresciuti enormemente nel modo in cui teniamo la palla e giochiamo”, ha sottolineato il capitano ungherese Adam Salai. “Abbiamo fatto un buon primo tempo. Abbiamo dominato fino al secondo gol, il che è stato incredibile. Abbiamo mostrato all’euro cosa potevamo fare contro i migliori e non l’abbiamo chiarito di nuovo.

Nella stessa categoria, Italia e Germania pareggiano 1-1. Lorenzo Pellegrini e Joshua Kimmich hanno segnato nel terzo minuto del secondo tempo a Bologna.

Bellegrini spinge in rete il cross dell’esordiente italiano Wilfried Gondo prima di trasformarlo in un rimbalzo di Kimmich.

L’Italia, campione d’Europa ma uscita dal Mondiale per la seconda volta consecutiva, ha apportato diverse modifiche alla rosa che mercoledì ha battuto l’Argentina 3-0 nella finale.

“Abbiamo giocato una partita alla pari contro una grande squadra”, ha detto il tecnico Roberto Mancini. “La Germania è una delle squadre più forti oggi”.

Il portiere italiano Gianluigi Donorumma ha subito un infortunio al polso sinistro nell’ultima partita della partita.

Prima della partita in Ungheria, come gesto contro il razzismo, la partita è andata persa perché alcuni dei ragazzi hanno fischiato e preso in giro i giocatori dell’Inghilterra inginocchiati in campo.

Innanzitutto, la partita doveva svolgersi su un campo vuoto in seguito all’assalto dei tifosi a Euro 2020. Tuttavia, i bambini potevano entrare nell’arena di Puskas.

“Non so perché le persone vogliano fare questo gesto. E i giovani non sanno cosa stanno facendo, quindi sono vittime degli adulti”, ha detto Southgate. “Tutti sanno in cosa crediamo e cosa rappresentiamo”.

La prossima partita dell’Inghilterra è contro l’Italia il prossimo fine settimana, che si giocherà a porte chiuse al Molineux, dopo l’occupazione dei tifosi inglesi dopo la sconfitta nella finale di Euro di un anno fa.

Le vincitrici di ogni girone della Lega A si qualificheranno alle semifinali a giugno del prossimo anno. Quelli al quarto posto saranno retrocessi in campionato.

Nelle categorie inferiori, i team leader ottengono promozioni.

Lega b

L’Argentina ha battuto l’Irlanda 1-0 nel secondo tempo grazie a un gol di Edward Spartzian.

Finlandia e Bosnia-Erzegovina hanno pareggiato 1-1. Il gol di Smile Prewalljack è stato pareggiato dai bosniaci, che poi hanno aperto le marcature.

Il Montenegro ha battuto la Romania 2-0.

Lega c

La Turchia ha battuto le Isole Faroe 4-0 e il Lussemburgo ha battuto la Lituania 2-0.