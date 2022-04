L’unico operatore a basso costo di Telefónica è O2

Quattro anni dopo, Telefónica ha Ho deciso di chiudere Twenty. Addio all’operatore di telefonia mobile che ha scelto il nome del principale social network. Il motivo non è altro che il lancio del marchio O2, che è riuscito ad attirare più utenti. Telefónica… deciso Tuenti unificazione con O2, Offri a tutti i clienti esistenti dell’operatore a basso costo un passaggio verso tariffe equivalenti in O2.

Il cambio, ha spiegato Tuenti, sarebbe gratuito. Solo Dovrai cambiare la scheda SIMnonostante si parli di fusione, di fatto si sta apportando un cambiamento in azienda per i clienti di Tuenti.

Da Tuenti a O2, fatta eccezione per i clienti prepagati che andranno a Movistar

Pochi giorni fa, abbiamo appreso dell’intenzione dell’azienda Attraverso la sezione della gilda per migrare i clienti. Attraverso il sito web dell’operatore si comunica che nei prossimi giorni verrà inviata a tutti i clienti una mail con la spiegazione del cambiamento.

Come spiegano, passare a O2 significherà un miglioramento delle prestazioni, Sia in termini di numero di gigabyte che di chiamate senza aumentare il prezzo. Spiegano che ci sono casi eccezionali con condizioni specifiche in cui queste condizioni non miglioreranno.

Nel caso di clienti prepagati, laddove tale modalità non sia presente in O2, verrà trasferita sulla carta Movistar, mantenendo il saldo esistente.

Le prime SIM verranno spedite a partire dal 29 aprile e la spedizione durerà alcune settimane, come previsto fino a fine maggio. Gli utenti avranno tempo fino al 18 giugno come termine ultimo per richiedere la modifica Numerazione e attivazione del servizio.

Secondo Telefónica, Tuenti non è chiuso, ma lasciato inattivo: “Abbiamo smesso di commercializzarlo e unito tutti i clienti sotto un marchio, ma al momento non sono stati identificati nuovi usi per il marchio”.

