L’Unione europea non ridurrà il personale dell’ambasciata a Kiev e chiede di “non farsi intimidire” | Europa | Dott..

L’Unione europea ha confermato lunedì (24.01.2022) l’alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri, Josep Borrell, che l’Unione europea non ridurrà il personale dell’ambasciata in Ucraina, contrariamente a quanto deciso dagli Stati Uniti.

“Non faremo lo stesso, perché non abbiamo un motivo specifico… Non credo che dovremmo agire in modo drammatico mentre i negoziati vanno avanti all’infinito. Non credo che dovremmo lasciare l’Ucraina “, ha detto Borrell. Al suo arrivo alla riunione, ha affermato che i ministri degli Esteri dell’UE festeggiano oggi a Bruxelles.

I capi della diplomazia europea tengono un incontro a distanza con il segretario di Stato americano, Anthony Blinken, in cui spiega il suo incontro di venerdì con il suo omologo russo, Sergey Lavrov, e le ragioni del suo ordine di ridurre il personale delle forze armate statunitensi . L’ambasciata americana a Kiev.

“Non c’è alcuna decisione in merito, a meno che il ministro Blinken non ci fornisca una ragione per giustificare questo passo”, ha continuato Borrell.

L’Alto Rappresentante ha nuovamente insistito sul “forte coordinamento” tra Unione Europea e Stati Uniti, con il quale hanno chiarito la loro disponibilità a imporre sanzioni alla Russia se dovesse invadere nuovamente l’Ucraina.

L’alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri Josep Borrell ha insistito sul “forte coordinamento” tra l’UE e gli Stati Uniti.

L’ex ministro spagnolo ha sottolineato che “oggi non verrà approvato nulla di concreto, perché c’è un processo in corso”, rilevando che i ministri degli Esteri continueranno a “preparare” oggi un “forte pacchetto di sanzioni”.

“Il processo decisionale sulle sanzioni è complesso”, anche se ha affermato: “Devi assicurarti che tutto sia pronto quando necessario”.

L’Unione Europea vuole dare una possibilità al dialogo, ma è stata schietta, come gli Stati Uniti e il resto dei suoi alleati, in quanto se ci sarà di nuovo un’aggressione russa contro l’Ucraina, la reazione sarà “molto veloce” e “molto chiara” . . , secondo fonti comunitarie.

“L’abbiamo fatto nel 2014, e non c’è motivo per cui non possiamo farlo ora”, affermano le fonti, in merito alla possibilità di nuove sanzioni “entro giorni” sul comportamento russo, che “non saranno da meno”. di quelli successivamente approvati.

Sul fatto che consideri la Germania un partner affidabile per la sua posizione sulla Russia, Borrell ha affermato che “tutti i membri dell’Unione europea sono partner affidabili”.

“Tutti i membri dell’Unione europea sono uniti e dimostriamo un’unità senza precedenti sulla situazione in Ucraina”.

Borrell ha confermato che i ministri “ufficializzeranno” oggi ciò di cui hanno discusso sulla situazione in Ucraina durante il loro incontro informale a Brest (Francia) la scorsa settimana.

Successivamente, l’Alto Rappresentante dell’Unione Europea per gli Affari Esteri ha proposto testamenti con richieste per Mosca come il rifiuto del “tentativo russo di creare sfere di influenza in Europa” simili a quelle che esistevano prima della caduta dell’Unione Sovietica, o l’avvertimento di sanzioni se attacca l’Ucraina, ma anche la volontà di continuare a negoziare con la Russia.

I ministri dovrebbero concordare i risultati al riguardo.

CP (effe, afp)