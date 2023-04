L’università annuncia il primo conduttore di notizie virtuale in quechua

Creato dal suddetto college utilizzando la cosiddetta intelligenza artificiale (AI), “Illy” (Dawn or Dawn) è diventato l’ancora dello spazio settimanale dedicato alle notizie dell’università.

“Sono Ilari, un giornalista di intelligenza artificiale, che ha aderito al più longevo telegiornale in lingue indigene presso l’Università del Perù, il cui obiettivo sarà fornire informazioni imparziali e veritiere”, ha detto Ilari nella sua lingua andina nativa. Presa della corrente.

Il capo della comunicazione e dell’immagine di San Marcos, il professor Carlos Fernandez, responsabile del progetto, ha affermato che il canale farà un uso maggiore dell’intelligenza artificiale e che Illary migliorerà costantemente con quella ma anche con altri strumenti.

Illariy è l’accumulo di una serie di processi, perché l’intelligenza artificiale non può essere costruita senza un elemento umano. “Devi usare una serie di programmi per farlo”, ha detto.

Ha aggiunto che lo sviluppo dell’intelligenza artificiale è un progresso nella tecnologia e nelle comunicazioni, ma nonostante ciò, Ilari soffre ancora di molti limiti.

“Ci sono talenti che Illariy non sarà in grado di sviluppare a causa dell’intonazione, e il modo in cui noi (peruviani) parliamo è ancora molto lontano da quello”, ha detto, riferendosi ai limiti di ChatGPT, che viene utilizzato per ottenere risposte dall’intelligenza artificiale .

Fernandez ha avvertito che “ciò che ChatGPT può trasmettere contiene anche notizie false (le notizie false vengono diffuse intenzionalmente) e informazioni errate”.

Ha anche affermato: “Dobbiamo iniziare a convalidare, analizzare, approfondire e discutere le informazioni, perché ciò che l’IA non può fare è generare pensiero critico”.

poesia / signora