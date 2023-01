L’Università di Singapore applica il programma “Ready Player” nel suo piano educativo

L’Università di Singapore ha creato il guanto per consentire agli utenti di sentire gli oggetti all’interno del guanto. Metaverso. Ready Player One sta per diventare realtà presto?

Con l’avvento delle innovazioni, Il famoso film di fantascienza Ready Player One Potrebbe presto diventare una realtà. Il film mostra 2045 persone che trascorrono del tempo nel mondo virtuale per fuggire dal mondo reale.

Università di Singapore, secondo a Pubblicazione dalla stampa moderna, Ha inventato il guanto chiamato “HaptGlove”. Attraverso questi guanti, gli utenti possono sentire il tocco degli oggetti all’interno del metaverso.

L’università ha anche previsto un corso chiamato “I mattoni del Metaverso” Insegnare come le aziende possono utilizzare al meglio il metaverso.

team di ricercatori di L’Università di Singapore afferma che HaptGlove Può “migliorare il senso del tatto dell’utente nella realtà virtuale (VR)”. È possibile attraverso moduli di feedback tattile per ogni dito, consentendo agli utenti di percepire le dimensioni, la forma e la solidità di un oggetto.

università Questi guanti possono essere utilizzati per rifornire gli studenti Formazione pratica immersiva sull’uso di strumenti chirurgici e ingegneristici nel metaverso. I chirurghi possono anche praticare la chirurgia in un ambiente virtuale.

Università che usano il metaverso

tecnologia del metaverso Offre enormi vantaggi nel campo dell’istruzione. Ha il potenziale per rendere l’apprendimento a distanza quasi coinvolgente come un’aula offline, qualcosa che Zoom o qualsiasi altra piattaforma di comunicazione video non riesce a fare.

l’anno scorso, Meta ha lanciato un progetto di apprendimento immersivo per le università Grazie alla collaborazione con il fornitore di software, VictoryXR. La tecnologia fornita dalle aziende consentirà agli istituti di creare campus virtuali attraverso VR, realtà aumentata (AR) e realtà estesa (XR). afferma Steve Grubbs, CEO di VictoryXR:

“Posso dare a uno studente un cuore umano nel metaverso. Uno studente può espandere quel cuore umano finché non è alto 10 piedi e poi entrare, e l’insegnante può insegnare.”

Secondo un rapporto di EdTech Journal, MorehouseInc., un’università con sede ad Atlanta, ha creato una replica digitale del suo campus nel metaverso. Ha più di 10 giri nel metaverso, incl Storia e chimica inorganica Avanzato, a cui si può accedere attraverso la realtà virtuale.

Tuvalu, una piccola isola nell’Oceano Pacificovolendo creare una replica digitale nel metaverso per preservarne la storia e la cultura.