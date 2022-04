L’universo di Subnautica si espanderà con un nuovo videogioco che è già alla ricerca di dipendenti

molto Subnautica come sua espansione indipendente Sotto zero Ci hanno lasciato alcune avventure eccellenti da esplorare e sopravvivere. Le due opere di Unknown Worlds sono state accolte molto bene, ma i creatori vogliono espandere un po’ di più il loro mondo, quindi hanno confermato che Stanno lavorando a un nuovo gioco della saga.

Lo hanno fatto sapere in una lettera che Inserito sul loro account Twitter ufficiale. In esso, hanno indicato che stanno cercando un grande designer narrativo che possa aiutarli a plasmare il prossimo titolo nel loro mondo Subnauticaaccompagnato da un link all’offerta di lavoro corrispondente.

Inoltre, non importa dove risiedono coloro che sono interessati a questa specifica posizione, dal momento che Il team sta lavorando da remoto a causa dell’epidemia, così il prescelto può provenire da altre parti del mondo. Per il resto, non ci sono ulteriori dettagli su cosa possiamo aspettarci da questo nuovo titolo della serie, che attualmente è in una primissima fase di sviluppo.

Naturalmente, questo non è l’unico progetto di Unknown Worlds, perché allo stesso tempo si sta sviluppando un altro gioco di strategia che ci porterà nel mondo della fantascienza. Attualmente, è masterizzato solo come ‘progetto m‘, ma in questo caso non sono stati rivelati dettagli più approfonditi di come sarebbe.