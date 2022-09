L’UNWTO ospiterà la 6a Conferenza Mondiale sull’Enoturismo ad Alba (Italia).

Innovazione, sostenibilità e creatività sono le chiavi della crescita

Madrid, settembre 16 (Stampa Europa) –

L’Organizzazione mondiale del turismo (UNWTO) e il governo italiano ospiteranno insieme la sesta conferenza mondiale dell’UNWTO la prossima settimana ad Alba, in Italia, dal 19 al 21 settembre.

Questa conferenza annuale riunisce professionisti dell’enoturismo da tutto il mondo con l’obiettivo di rendere il settore uno strumento per un futuro più sostenibile e inclusivo, sostenendo lo sviluppo delle comunità rurali.

Sotto il motto ‘Cosa c’è dopo? Abbina l’enoturismo con l’innovazione nella regione Piemonte riconosciuta Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO e ospita questo forum per esplorare il ruolo dell’innovazione nel futuro dell’enoturismo, come rendere questa forma di turismo più sostenibile e cosa. Opportunità digitali e sociali per valorizzare l’enoturismo nel mondo.

Il segretario generale dell’UNWTO, Zurab Pololikashvili, ha dichiarato: “Con il progredire della ripresa del settore, credo che questa conferenza sarà un’opportunità unica per imparare dalle esperienze di questi tempi difficili per garantire in futuro un’industria dell’enoturismo di successo e resiliente”.

L’evoluzione dell’enoturismo.

L’UNWTO afferma che gli ultimi due anni hanno portato cambiamenti nell’industria dell’enoturismo in tutto il mondo in termini sia di logistica di viaggio, design dell’esperienza e comportamento dei consumatori.

In quanto tale, la sostenibilità sta guidando sempre più sia le esperienze progettate da cantine e vigneti, sia gli atteggiamenti e le decisioni di acquisto dei viaggiatori di tutto il mondo.

Inoltre, digitalizzazione ed e-commerce sono diventati strumenti chiave nelle mani di produttori, distributori e aziende e destinazioni enoturistiche per lo sviluppo di questa nuova era del turismo.

I viaggiatori di tutto il mondo cercano di conoscere, conoscere e sperimentare altre culture, tradizioni e storia attraverso i loro vini e i loro metodi di produzione.

Per questo motivo, gli esperti riuniti dall’UNWTO esploreranno come innovare lungo la catena del valore, cercando alleanze migliori per il beneficio collettivo. L’incontro esaminerà anche come affrontare il raggiungimento della sostenibilità per i viaggiatori, nonché per destinazioni e fornitori.

Durante le due giornate di questa edizione, 300 professionisti, massimi esperti e rappresentanti di aziende del settore beneficeranno di discussioni dal vivo, keynote e workshop portati ad Alpha da relatori esperti.

La conferenza prevede anche un panel di alto livello sul futuro dell’enoturismo, in cui i Ministri del Turismo, dell’Economia o della Cultura di Bulgaria, Georgia, Grecia, Italia ecc. discuteranno le politiche necessarie per lo sviluppo di questo settore. , Moldova, Portogallo, San Marino o Serbia.