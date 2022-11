Luoghi negli Stati Uniti che consegneranno assegni prima del 2023

La fine del 2022 si avvicina, e l’elemento positivo che lo contraddistingue è il progresso economico negli Stati Uniti. Dopo il virus Corona, la situazione finanziaria del paese è stata influenzata dall’inflazione e per il prossimo anno è prevista una recessione.

Nel bel mezzo di queste circostanze, molti paesi nordamericani forniscono sostegno finanziario ai loro residenti in modo che possano far fronte ai prezzi elevati. Con l’inizio di ottobre, la California ha iniziato a premiare i residenti con sovvenzioni che vanno da $ 200,00 a $ 1050,00.

Questa misura continua ad applicarsi a novembre e le autorità stanno informando le persone per posta che i depositi saranno effettuati su conti bancari. A gennaio del prossimo anno, si stima che l’intero processo di consegna del contante sarà completato.

Il Delaware ha già consentito i controlli sugli stimoli, ma le spedizioni devono ancora iniziare. Il Delaware Relief Rebate Plan afferma che i residenti hanno il diritto di richiedere $ 300,00 fino al 30 novembre.

Altri stati stanno aiutando i loro residenti a ottenere controlli di stimolo

I contribuenti delle Hawaii che presentano una dichiarazione dei redditi sul pagamento delle tasse possono riscuotere $ 300,00 prima dell’ultimo giorno dell’anno in corso. I cittadini single dell’Idaho ricevono $ 300,00 e le coppie che depositano congiuntamente ricevono $ 600,00.

In quella regione, le operazioni in dollari saranno in vigore per il resto dell’anno e fino a gennaio 2023. In Illinois, gli assegni da $ 50,00 a $ 300,00 sono stati consegnati da settembre 2022. Continueranno a farlo nei prossimi mesi.

Il Distretto del Maine regala fino a 850,00 dollari alle persone e non specifica quando finiranno le manovre finanziarie. Ci sono altri stati che restituiscono ai loro residenti, come il Massachusetts, il Rhode Island, la Carolina del Sud e la Virginia.