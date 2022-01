Luogo e tempo – Millennium Group

Leggendo un articolo scritto da Amos Oz, mi sono reso conto di questo fatto: non cercare di recuperare ciò che hai perso nello spazio nel tempo. È così che sono arrivato quando i collezionisti ci hanno messo alle strette nella casa della mia infanzia. Conosco i collezionisti. Conosco il suo potere di persuasione e la sua disperata ricerca di sconfiggere il debitore, come se fosse una battaglia tra il bene e il male.

In quella casa abbiamo sconfitto quanti più creditori possibile. Abbiamo smesso di pagare fatture ridicole. Uno dei nostri principi era questo: non pagare mai in tempo e, se puoi, continua a fumare. L’era della fuga d’oro è finita. Le imprese che hanno dato fama e prestigio alla mia famiglia non si ripeteranno mai: i pagamenti dell’aspirapolvere non li abbiamo mai fatti, non so se il collezionista sia finito in un ospedale psichiatrico. Domani torna, la formula principale pronunciata ad alta voce, a bassa voce ci siamo detti: finalmente non ti pagheremo.

Il conto nella varietà Efrain non è completamente coperto. superiore Era pane di Dio, poteva essersi innamorato di mia madre e con quel conto non pagato si sentiva giusto all’amore segreto. Pagare l’affitto era una prova. Tre, quattro mesi accumulati e il proprietario si è strappato i capelli. Questa audacia ci è costata l’evacuazione. Un giorno siamo finiti in strada con tutto e mobili. La verità è che i soldi della casa sono andati in frantumi e quando i soldi sono stati versati li abbiamo usati per tutto tranne che per i debiti che ci hanno sopraffatto.

I miei genitori si vergognavano di me. Sono diventato un impulso sottile e perfino generoso: non te lo dico. Mio padre non ha mai dato consigli e mia madre ancora meno. Ciò equivale a un fegato con cipolle, dei biscotti Maria, un cioccolato al cioccolato, un sacchetto di pane dolce, qualche scatola di sardine. Come dice il classico: abbiamo sempre avuto la metà di tutto, oa volte meno della metà.

Domani mi verrà addebitato da due o tre fornitori. Li pagherò e darò loro una mancia, anche se i miei genitori vengono di notte a lamentarsi. Ti ricordo: non cercare nello spazio ciò che hai perso nel tempo. Non c’è modo di arrivare a quella sezione e dire: sono qui per pagare.

