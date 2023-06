“L’Uomo Ragno 4”? Chissà se lo faranno: Tom Holland

I messaggi contrastanti continuano Tom Olanda sul suo futuro nell’universo cinematografico Marvel. L’attore, ancora una volta, ha suggerito che non vi è alcuna garanzia di ciò L’uomo ragno 4 diventare una realtà. E i nuovi elementi giocano contro il film. Quando lo abbiamo incontrato il suo tono era completamente diverso.

Spiegando questo durante un’intervista con riflette. L’attore è in un tour promozionale per stanza affollata, la nuova serie di Apple TV+ di cui è protagonista. E conferma che sarebbe un onore per lui poter condividere lo schermo con Miles Morales. “Vorrei trasmetterlo a Azione dal vivo o evento diretto. come farlo? Non lo so, ma se ne avessi la possibilità lo farei senza pensarci”.

Questa è la buona notizia, dopotutto, Tom Holland sta parlando della possibilità di introdurre un personaggio, il che significa una continuazione di Spider-Man oltre Peter Parker. Ma ha anche sollevato qualche dubbio sulla possibilità di realizzare il film in futuro.

Ma L’uomo ragno 4 È stato ufficialmente interrotto a causa dello sciopero degli scrittori negli Stati Uniti. Non si sa quanto durerà e come influenzerà i film e le serie a lungo termine, ma Tom Holland ha chiarito che il film è nelle primissime fasi. Ciò significa che l’uscita del film richiederà molto tempo, con o senza ritardi.

L’attore, infatti, ha ribadito che non è chiaro se L’uomo ragno 4 Sarà fatto o no “Ci sono alcune cose di cui parliamo di cui sono entusiasta”, ha detto nell’intervista. Ma ha subito chiarito: “Se accadrà o no, chissà. E anche se ora sembra molto interessante, dovremo aspettare e vedere se si materializzerà”.

Marvel e Sony rimangono ottimiste sul futuro del franchise L’uomo ragno 4

i miei produttori meraviglia E Sony Sembra ottimista per il futuro L’uomo ragno 4. Kevin Feige, ad esempio, ha annunciato lo scorso febbraio che il film aveva già una trama ad arco costruita. “Abbiamo grandi idee che i nostri scrittori devono mettere su carta”, ha spiegato.

In seguito, Amy Pascal, la produttrice dei film di Spider-Man, si è espressa molto positivamente sul futuro del film. Durante la prima di un film Spider-Man: attraversando il multiverso, ha commentato che la produzione è già sulla buona strada, ma è stata sospesa a causa dello sciopero degli sceneggiatori. È tempo di aspettare e vedere se i piani si avverano.

