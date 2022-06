L’uragano Blass è stato catturato dallo spazio dalla NASA, ecco come appare

tramite GIPHY

Il uragano Belize La categoria 1, centrata sulle coste di Guerrero e Michoacán, mantiene venti massimi sostenuti di 120 chilometri orari. Questo è stato un fenomeno meteorologico catturare di Contenitore Dato che era una tempesta tropicale.

Come si può vedere Hurricane Plus dallo spazio?

National Aeronautics and Space Administration (NASA)Contenitore) ha una mappa interattiva chiamata Vedere il mondo EOSDIS Facilita la ricerca di immagini satellitari di eventi naturali recenti in tutto il mondo, ad esempio blauna tempesta tropicale che recentemente si è intensificata fino a diventare un uragano di categoria 1.

Grazie a questo strumento è possibile seguire il percorso di un file tornado Apprezziamo in dettaglio come la sua intensità sia aumentata durante tutto il mese di giugno. Con questa tecnica si intensificano le nuvole che colpiscono il sud del Paese Messico.

bla Ci è voluto solo un giorno per partire tempesta tropicale un tornadocon il suo epicentro a 345 chilometri a sud del porto di Lázaro Cárdenas, Michoacan, e 485 chilometri a sud-est di Manzanillo, Colima, secondo SMN.

L’importanza della tecnologia nella prevenzione degli uragani

Il Servizio meteorologico nazionale Il (SMN) della National Water Commission (Kunagua) ha riferito, la mattina di mercoledì 15 giugno, che Tempesta tropicale più“, Sviluppato in un uragano di categoria 1 sulla scala Saffir-Simpson. Utilizzando tecnologie come la NASA, è possibile scoprire in dettaglio dove si trova questo fenomeno.

il cancello Zoom terrestre Ha anche effettuato continui aggiornamenti attraverso immagini satellitari in diretta dell’uragano nel sud del Messico. Gli aggiornamenti sono iniziati lo scorso 14 giugno alle 10:42 quando bla Non ancora sviluppatotornado.

Le immagini fisse del satellite aiutano a capire come farlo bla La sua potenza è aumentata in un solo giorno, avvicinandosi sempre di più alla costa di Guerrero, quindi è previsto piovoso intenso e preciso abbondante Anche a Jalisco, Colima, Michoacan e Oaxaca.

Il Servizio meteorologico nazionale iHa riferito che le precipitazioni causate da questo sistema tropicale possono aumentare il livello di fiumi e torrenti e causare inondazioni e inondazioni, il che richiede ai residenti di prestare attenzione agli avvertimenti che potrebbero essere emessi e di seguire le indicazioni delle autorità statali e municipali. . E il Protezione Civile.