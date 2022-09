L’uragano Daniel e la tempesta tropicale Earl attraversano l’Oceano Atlantico

I due cicloni tropicali avvistati dall’NHC il 3 settembre 2022: Danielle e Earl. NHC

Conte Tempesta Tropicale formato in atlantico equatoriale Western solo un giorno dopo L’uragano Daniel. Entrambi i sistemi sono in mare aperto.

L’uragano Daniel

Daniel è il primo uragano della stagione 2022 nell’Oceano Atlantico. Nutrendosi di acque oceaniche estremamente calde, Danielle è diventata anche un insolito ciclone nell’estremo nord.

Secondo l’NHC, alle 03 UTC del 3 settembre, il centro dell’uragano Daniel era vicino alla latitudine. 37.9 N Longitudine 43,5 Ovest Circa 1.445 km a ovest delle Azzorre (e lontano dalla penisola iberica)

Sequenza di immagini a infrarossi dell’uragano Daniel al 3 settembre 2022. Tropicaltidbits

Danielle era ferma Nella stessa area in cui si è formato e si prevede che si sposterà lentamente verso ovest fino a domenica 4 settembre, e poi verso nord lunedì e oltre.

La velocità massima del vento è vicina ai 120 km/h con raffiche più elevate. Nei prossimi giorni è previsto un leggero aumento.

La pressione centrale minima stimata è di 988 hPa.

Dal punto di vista del satellite, Danielle si è abbassata ancora di più

notteevidenziato da perdita degli occhi La velocità del vento stimata rimane superiore a 120 km/h.

Danielle era quasi rigida Durante le ultime 6-12 ore durante

Ancora in un ambiente di taglio debole a sud sistema di blocco

ad alti livelli oltre il Nord Atlantico. Questo modello dovrebbe durare per i prossimi giorni.

predizione

dopo quel tempo, Un profondo bacino, spostandosi al largo della costa atlantica del Canada e del nord-est degli Stati Uniti, avrebbe infine spinto Daniel su una traiettoria accelerata verso nord-est per Nei giorni 4 e 5. Durante la fase di accelerazione, l’NHC ha aggiornato la previsione della pista che sarebbe stata leggermente a nord della previsione precedente.

Il wind shear verticale dovrebbe essere generalmente basso in circa 3 giorni, e quindi è previsto solo un leggero rafforzamento durante quel periodo.

Il percorso previsto e il cono di incertezza di Danielle. NHC

Si prevede che Danielle si sposterà su acque più fredde durante la prossima settimana mentre si sposta verso nord, Il che porta a una certa debolezza verso la fine del periodo di previsione.

Traiettorie dei centri di minima pressione Danielle per i modelli probabilistici ENS-ECMWF e HRES ECMWF fino a 144 h. ECMWF

Anche i modelli globali suggeriscono questo Un ciclone può subire una transizione extratropicale Entro la fine del periodo di previsione la prossima settimana.

È altamente improbabile che Danielle colpirà le coste della penisola nord-occidentale come un ciclone tropicale e, in tal caso, lo farà come una tempesta (extratropicale) e anche con pochissime possibilità di essere colpita.

Conte Tempesta Tropicale

Conte Tempesta Tropicale Si sposta a ovest a 12 nodi e ad est delle Isole Sottovento nell’Atlantico tropicale occidentale.

Secondo NHC, alle 03 UTC del 3 settembre 2022, il centro della tempesta tropicale Earl si trovava vicino a 18,4 latitudine nord e 60,3 longitudine ovest. La velocità massima del vento era di 65 km/he le raffiche erano più elevate. La sua pressione minima era di 1005 hPa.

Earl si stava muovendo da ovest a nord-ovest a 14 mph e il movimento con velocità in avanti ridotta è previsto fino all’inizio di domenica.

Le traiettorie di Earl della tempesta tropicale sopra e l’intensità sotto sono previste da vari modelli. tropicale

Dopodiché, è prevista una virata a nord-ovest con un’ulteriore diminuzione della velocità.

L’Earl’s Center dovrebbe passare vicino oa nord delle Isole Sottovento Sabato e a nord verso le Isole Vergini e Porto Rico il sabato e la domenica sera.

Un leggero rafforzamento è possibile nei prossimi giorni in acque calde.

Elementi chiave

La tempesta tropicale Earl dovrebbe passare vicino o appena a nord delle Isole Sottovento settentrionali, delle Isole Vergini e di Porto Rico durante il fine settimana. Venti tempestosi che soffiano, specialmente sotto gli acquazzoni, l’area potrebbe essere su quelle isole per un giorno o due.

Le forti piogge da Earl dovrebbero causare inondazioni urbane e su piccola scala limitate e limitate nelle Isole Sottovento, negli Stati Uniti, nelle Isole Vergini britanniche e a Porto Rico questo fine settimana. incrementi veloci

Nei fiumi sono possibili a Porto Rico.

L’NHC non monitora un’altra area di formazione di tempeste tropicali entro 5 giorni.

L’aumento dell’attività dei cicloni tropicali si verifica solo una settimana prima del picco climatico della stagione degli uragani, intorno al 10 settembre.

In media, la quarta e la quinta tempesta della stagione si formano il 15 e il 22 agosto, Rispettivamente, e nel 2022 è in ritardo rispetto al tempo.