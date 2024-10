L’uragano Milton raggiunge lo stato di categoria 3 mentre la Florida si prepara per le evacuazioni di massa

Lunedì mattina l’uragano Milton ha raggiunto lo stato di categoria 3 mentre la Florida si preparava per quella che potrebbe essere la più grande evacuazione degli ultimi sette anni prima di una tempesta che potrebbe colpire i principali centri abitati come Tampa e Orlando.

L’uragano Milton stava guadagnando forza, con venti massimi sostenuti di 193 chilometri all’ora (120 mph) nel Golfo del Messico meridionale, e furono emessi avvisi di tempesta e uragani per le aree della Florida, nonché avvisi per la costa messicana. Lo ha riferito il National Hurricane Center negli Stati Uniti.

Il centro dell’uragano ha affermato che la tempesta era centrata a circa 180 miglia (285 chilometri) a ovest-nordovest di Progreso, in Messico, e 750 miglia (1.210 chilometri) a ovest-sud-ovest di Tampa, e si stava muovendo da est a sud-est a una velocità di 13 chilometri all’ora. A (8). miglia orarie).

Anche se i modelli di previsione variano ampiamente, la traccia più probabile indica che Milton potrebbe approdare mercoledì nell’area di Tampa Bay e rimanere un uragano mentre si sposta attraverso la Florida centrale verso l’Oceano Atlantico. Ciò risparmierebbe in gran parte gli altri stati del sud-est devastati dall’uragano Helen, che ha causato danni catastrofici dalla Florida ai Monti Appalachi e ha portato il bilancio delle vittime di domenica ad almeno 230 persone.





la penisola dello Yucatan in Messico; La penisola della Florida, le Florida Keys e le Bahamas nordoccidentali dovrebbero monitorare lo sviluppo della tempesta, ha detto il centro uragani, aggiungendo che il governo messicano ha emesso un avviso di uragano per la penisola dello Yucatan, da Celestun a Rio Lagartos.

Nel 2017, le autorità hanno invitato circa 7 milioni di persone a evacuare la Florida mentre si avvicinava l’uragano Irma. L’esodo ha intasato le autostrade e causato lunghe attese nelle stazioni di servizio che hanno ancora carburante, lasciando gli sfollati frustrati e, in alcuni casi, determinati a non evacuare nuovamente.

Sulla base delle lezioni apprese da Irma e da altre tempeste, la Florida ha preparato forniture di carburante e stazioni di ricarica per veicoli elettrici lungo le rotte di evacuazione, ha affermato Kevin Guthrie, direttore esecutivo del Dipartimento di gestione delle emergenze della Florida.

“Abbiamo esaminato ogni possibile luogo che potesse ospitare le persone, in quella che chiamiamo gestione delle emergenze, come ultima risorsa”, ha aggiunto Guthrie.

L’uragano Milton si è rapidamente rafforzato e probabilmente rimarrà di categoria 3 o superiore prima di raggiungere la costa del Golfo, già colpita da altre tempeste, a metà settimana.

Il governatore della Florida Ron DeSantis ha detto domenica che, sebbene non vi fosse alcuna certezza su dove il sistema sarebbe approdato, era chiaro che lo stato avrebbe subito un duro colpo da Milton.





“Non penso che a questo punto ci sia uno scenario in cui non subiremo un grande colpo”, ha detto.

“C’è tempo per prepararsi, tutto il giorno, tutto il lunedì, forse tutto il martedì, per essere sicuro di avere tutto ciò di cui hai bisogno”, ha detto DeSantis. “Se ti trovi sulla costa occidentale della Florida, sulle isole barriera, presumi che ti verrà detto di evacuare”.

Una volta che Milton ha raggiunto lo status di uragano, è stata la prima volta che l’Oceano Atlantico ha avuto tre uragani simultanei dopo settembre, secondo l’esperto di uragani della Colorado State University Phil Klotzbach. In agosto e settembre sono stati documentati casi di quattro tornado simultanei.

L’area di San Pietroburgo-Tampa Bay sta ancora lavorando per rimuovere i detriti e riparare i danni causati dalla tempesta Helen. Dodici persone sono morte dopo che le mareggiate si sono riversate sulla riva, con i danni peggiori che si sono verificati su una stretta striscia di isole barriera di 20 miglia (32 chilometri) che si estende da San Pietroburgo a Clearwater.

DeSantis domenica ha ampliato la dichiarazione dello stato di emergenza per includere 51 delle 67 contee dello stato e ha affermato che le persone dovrebbero prepararsi a ulteriori interruzioni di corrente e complicazioni, assicurarsi di avere cibo e acqua per una settimana e prepararsi a partire.

“Ci stiamo preparando… per la più grande evacuazione che abbiamo visto, probabilmente dal 2017, l’uragano Irma”, ha detto Guthrie.

Le persone che vivono in case costruite dopo l’inasprimento delle normative della Florida nel 2004, che non fanno affidamento sull’elettricità continua e non si trovano in zone di evacuazione, probabilmente dovrebbero evitare le strade, ha detto Guthrie.

Tutte le attività scolastiche sono state preventivamente sospese nella contea di Pinellas a San Pietroburgo dal lunedì al mercoledì e la città di Tampa ha aperto al pubblico i parcheggi comunali in modo che le persone possano spostare i propri veicoli ad altezze sicure, compresi i veicoli elettrici. I veicoli devono trovarsi al terzo piano o superiore in ciascun container.

Fino a 4.000 soldati della Guardia Nazionale stanno aiutando le squadre statali a rimuovere tonnellate di detriti lasciati da Helen, ha detto DeSantis, che ha ordinato l’invio di squadre statali nella Carolina del Nord dopo che Helen è tornata in Florida per prepararsi all’arrivo di Milton.

Il governatore ha dichiarato: “Tutte le risorse statali disponibili vengono utilizzate (…) per contribuire a rimuovere le macerie”. “Lavoreremo 24 ore su 24, sette giorni su sette.”

Da parte sua, la direttrice della FEMA Diane Creswell ha difeso le azioni della sua agenzia dopo che i repubblicani hanno ripetuto le false affermazioni dell’ex presidente Donald Trump, che hanno creato un’ondata di disinformazione nelle comunità colpite.

“Questo tipo di messaggi non aiutano le persone, ed è un peccato che ci siano persone che mettono la politica al di sopra dell’aiuto della comunità”, ha detto Cresswell a George Stephanopoulos della ABC. Le bugie hanno creato paura e sfiducia tra i residenti e tra migliaia di dipendenti e volontari della FEMA in tutto il sud-est.

Nonostante ciò, ha detto Creswell, l’agenzia si sta già preparando per Milton, anche se non è chiaro quale percorso prenderà la tempesta in tutta la Florida questa settimana.

“Stiamo lavorando con lo stato locale per capire quali sono i loro bisogni, in modo da poterli soddisfare prima che arrivi la tempesta”, ha detto Creswell.

Gli aiuti federali in caso di calamità hanno superato i 137 milioni di dollari dall’arrivo di Helen, più di una settimana fa, una delle più grandi mobilitazioni di personale e risorse nella storia moderna, ha detto domenica l’Agenzia federale per la gestione delle emergenze.

Dispiegando circa 1.500 soldati in servizio attivo, più di 6.100 membri della Guardia Nazionale e quasi 7.000 dipendenti di tutte le agenzie federali, l’agenzia ha spedito più di 14,9 milioni di pasti, più di 13,9 milioni di litri d’acqua, 157 generatori e più di 505.000 e ha accettato di fornire Secondo la Federal Emergency Management Agency, la Casa Bianca e il Dipartimento della Difesa, oltre 30 milioni di dollari saranno destinati ad alloggi e altra assistenza a più di 27.000 famiglie.

Più di 800 persone che non possono tornare alle loro case vengono ospitate attraverso il programma di assistenza della Federal Emergency Management Agency (FEMA), e 22 rifugi continuano ad ospitare quasi 1.000 persone mentre continua la distribuzione di cibo ai sopravvissuti. La FEMA ha affermato che la risposta all’uragano Helen continuerà a Milton e oltre, garantendo la capacità di gestire più disastri contemporaneamente.

“La mia amministrazione non risparmia risorse per sostenere le famiglie mentre iniziano i loro sforzi per ricostruire”, ha affermato il presidente Joe Biden. Ha aggiunto: “Continueremo a lavorare fianco a fianco con i leader locali e internazionali, indipendentemente dalle loro affiliazioni politiche e non importa quanto tempo ci vorrà”.

