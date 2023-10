L’uragano Otis distrugge la casa di Laura Pozo ad Acapulco

OUn concorrente di “GH VIP” ha avuto un disastro in una delle loro proprietà. Riguarda Laura Bozo, La cui casa ad Acapulco, in Messico, è stata distrutta Uragano Otische pose fine alla sua vita 27 persone.

L’appartamento di lusso dell’emittente peruviana è stato uno degli appartamenti più danneggiati e, sebbene non si conosca l’esatta portata di quanto accaduto, sua figlia Victoria conferma che dovrà essere ricostruito: “All’interno c’è ancora tutto, ma ricostruire tutto richiederà molta faticaNaturalmente tutta la famiglia che vive lì è in ottime condizioni, mentre Pozo è ancora in gara.

Disastro dell’uragano Otis

L’uragano Otis è stato un ciclone tropicale dell’Oceano Pacifico, di piccole dimensioni, ma di straordinaria forza e potenziale distruttivo. Il 24 ottobre 2023 ha raggiunto la costa di Acapulco, mostrando la Classe 5.

Questo fenomeno meteorologico si è distinto per essere stato il primo uragano nell’Oceano Pacifico a toccare terra con grande forza, superando in intensità l’uragano Patricia. La velocità massima del vento sostenuta di Otis ha raggiunto i 320 chilometri all’ora e la velocità del vento ha superato i 350 chilometri all’ora. La pressione centrale minima registrata è stata di 892 millibar, rendendolo uno degli uragani più forti mai registrati nell’Oceano Pacifico. I danni materiali sono stimati in miliardi di dollari e la ricostruzione delle zone colpite richiederà diversi anni.

Caratteristiche principali dell’uragano Otis: