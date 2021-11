L’Uruguay unisce le forze con Francia, Paesi Bassi e Italia per promuovere gli investimenti nell’idrogeno verde – Nua Energias Magazine

Il ministro dell’Industria, dell’Energia e delle Miniere dell’Uruguay, Omar Baganini, ha incontrato funzionari e uomini d’affari interessati.

Il lavoro ufficiale, guidato dal ministro dell’Industria, dell’Energia e delle Miniere uruguaiano Omar Baganini, mira a presentare il progetto H2U Uruguay a investitori e aziende governative e private, un progetto che fornisce un quadro per la crescita e la produzione verdi. Hydrogen in the country- chiuso con incontri di produzione in Francia, Olanda e Italia, ad eccezione di quelli tenuti in Germania.

La delegazione ufficiale ha avuto scambi con più di 25 grandi aziende europee che erano direttamente a conoscenza e interessate alla direzione indicata dal governo nella promozione dell’idrogeno verde e del movimento elettrico. Inoltre, la strategia del paese è stata presentata alle aziende e ai rappresentanti dei governi europei in quattro eventi.

Paganini, insieme ai rappresentanti di ANCAP, UTE, Uruguay XXI e 11 aziende private, ha viaggiato in molti paesi europei alla ricerca di opportunità di cooperazione e collegamento con agenti specializzati in questa materia per stabilire e far progredire le società nel paese. In altri sforzi per promuovere il movimento elettrico.

In Francia, la delegazione ufficiale ha tenuto un incontro con le aziende di quel paese (Mouvement des Entreprises de France; MEDEF, il suo acronimo in francese), in cui hanno presentato incontri sui progressi della strategia dell’idrogeno verde in Uruguay. .

A Parigi, la delegazione ha tenuto un incontro con il Gruppo Stellandis (Peugeot, Citron, Fiat e Chrysler) sulla strategia dell’idrogeno verde del Global Automotive Group e sulla possibilità di cooperare con l’Uruguay. Il team ha anche visitato il centro DNA del team.

Il ministro, che ha delineato la strategia dell’idrogeno dell’Uruguay, ha anche tenuto un incontro bilaterale con Fatih Prol, presidente dell’Agenzia internazionale per l’energia. Nello stesso evento è stato firmato un Memorandum of Understanding con l’obiettivo di cooperare congiuntamente su vari compiti in materia energetica.

Il ministro Paganini ha detto che il libro paga è stato “ben accolto” e ha confermato che “ci sono migliori opportunità per l’Uruguay” attraverso questo accordo.

Già nei Paesi Bassi, il Segretario di Stato ha incontrato il collega Steph Black su affari economici e politica climatica e gli è stata fornita una road map. I due hanno firmato un protocollo d’intesa per potenziare gli investimenti e hanno discusso le possibilità di una cooperazione congiunta.

Successivamente, la delegazione uruguaiana ha tenuto un giro di contatti presso l’ambasciata uruguaiana all’Aia. Con un grande afflusso di commentatori pubblici e privati, la Missione Nazionale ha creato un dialogo proficuo sui progetti e le imprese dell’idrogeno verde in Uruguay, che è collegato all’Europa. Hanno anche discusso della possibilità che Rotterdam, il più grande porto del continente, diventi la porta dell’Uruguay.

Infatti, la prossima fase della missione guidata da Paganini nei Paesi Bassi sarà un tour del porto di Rotterdam. L’evento prevedeva un incontro per esplorare le opportunità di business tra aziende private olandesi e uruguaiane. Sono stati realizzati collegamenti tra aziende del settore energetico, portuale e logistico, e startup legate alle innovazioni tecnologiche legate all’idrogeno verde.

Nel frattempo, Paganini e una delegazione del Ministero dell’Industria, dell’Energia e delle Miniere hanno incontrato l’amministratore delegato del porto di Rotterdam Alard Castell.

Fonte: energia strategica