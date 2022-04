L’uso obbligatorio della mascherina negli spazi aperti potrebbe essere revocato, secondo il ministro della Salute Francisco Coma – Prensa Libre

A Coma è stato chiesto se fosse possibile annunciare il 29 aprile che l’uso della maschera non sarebbe più obbligatorio in Guatemala, e lui ha risposto che il problema era nel modo in cui i residenti percepiscono effettivamente la pandemia.

Ha aggiunto di aver visto che in molti comuni, ma non ora ma da diversi mesi, le persone hanno smesso di indossare la mascherina, soprattutto all’interno della repubblica.

“Stiamo vedendo che se non abbiamo rimbalzi nei casi, a un certo punto la maschera può iniziare a cadere, specialmente negli spazi aperti dove c’è, diciamo, una corretta distribuzione o spazio, ma ha detto Coma.

Ha commentato che l’uso della maschera alla fine sarebbe rimasta una decisione personale e ha sottolineato che ne stava parlando non perché la salute o il governo lo regolerebbero. Ha ribadito che a titolo personale continuerà a usare la mascherina per molto tempo, anche se non è più obbligatoria, perché non penserà solo al Covid-19, ma ad altri tipi di malattie.

“È probabile che ci saranno cambiamenti nella decisione di indossare una maschera in ambienti aperti”, ha affermato Coma.

Alla domanda su come segnalare questi cambiamenti, quindi non sorprende, il ministro Kuma ha indicato che dovranno vedere i meccanismi di cui dispongono per stabilire e valutare come prendere questa decisione, sulla base delle indicazioni.

“Qui quello che finalmente giudica sono gli indicatori del numero dei contagi e soprattutto l’indicatore dei casi gravi e dei ricoveri ospedalieri è fondamentale. L’idea è che sì, dovremo effettivamente comunicarli in modo ragionevole”.

Secondo Kuma, hanno visto il comportamento delle persone durante la Settimana Santa e coloro che sono veramente consapevoli del rischio di infezione continuano a indossare la mascherina.

Ha anche affermato che un altro fattore importante è che il tasso di vaccinazione è inferiore a quello di alcuni paesi e può fare la differenza.

Niente mascherine entro fine aprile?

Al ministro Kuma è stato chiesto se il 29 aprile sia la data in cui viene presa la decisione di ritirare l’uso della museruola in luoghi aperti, e ha indicato che la salute si basa sulle settimane epidemiologiche e gli adeguamenti vengono effettuati in base ai tempi scanditi da quella settimana. E che se coincide con il 29 aprile, quella data potrebbe essere quella per apportare quegli aggiustamenti, poiché ci sarà già un impatto reale sui casi dopo Pasqua.

In commenti successivi ad altri giornalisti, Kuma ha affermato che la decisione di ritirare l’uso della mascherina dipenderebbe anche dalla positività nei casi di Covid-19, e ha osservato che il Paese sta andando bene su questo tema, ha tassi molto bassi, pochi casi e il tasso di occupazione negli ospedali è inferiore al 5% Alcuni giorni c’è poca consulenza per il coronavirus.

“Sta aspettando cosa accadrà dopo questi giorni della Settimana Santa se c’è una ripresa o meno; da ciò dipenderà se si potranno adottare misure o meno”, ha detto Kuma.

Ha anche affermato che il Paese sta affrontando un diverso tipo di covid-19, omicron, che consentirà di prendere alcune decisioni entro la fine del mese.

Il ministro ha affermato di non poter chiarire quali decisioni possono essere prese, in quanto quelle sentenze non sono prese da lui solo, ma ci sono comitati di esperti che forniscono raccomandazioni generali, dopo aver esaminato il comportamento della malattia.

Coma ha anche affermato che i comuni con un alto tasso di vaccinazione potrebbero avere maggiori benefici nelle misure che possono essere adottate.