L’utile netto di The Pokémon Company è aumentato del 123% rispetto allo scorso anno

Non si può negare che i Pokemon esistano Una delle licenze di maggior successo in circolazione. Quindi non sorprende che i risultati finanziari di Pokemon siano stati impressionanti quest’anno… Ma se lo confrontiamo con l’anno scorso, rimarremo sorpresi.

Pokemon Leggende Arceus S diamante splendente/perla scintillante Sono stati un successo su Nintendo Switch, ma non possiamo dimenticare Pokémon Go, Pokémon Unite o New Pokémon Snap.

The Pokémon Company ha presentato una relazione finanziaria Nella Gazzetta Ufficiale del Governo del Giapponedove ti distingui Enorme crescita rispetto allo scorso anno 2021. Esaminiamo questi numeri.

video Pokémon Legends Arceus – Trailer Clan Diamante e Perla

Nella suddetta presentazione, The Pokémon Company lo ha annunciato Le vendite di giochi sono cresciute del 70% rispetto allo scorso annoe ha generato 1,6 miliardi di dollari in totale.

Per quanto riguarda l’utile operativo, l’azienda ha realizzato un enorme profitto pari a 460 milioni di dollari, È un patrimonio netto di $ 320 milioni. Ovviamente, parlando del cambio dello yen con il dollaro USA.

Se lo confrontiamo con i risultati dello scorso anno, I Pokémon sono entrati al 123% nell’anno fiscale in corsoIl che ci porta a registrare i risultati all’interno dell’azienda.

non dimenticarlo Pokémon Legends Arceus ha già venduto oltre 12 milioni di copie (uscito a gennaio), mentre da ottobre 2021 sono state vendute quasi 15 milioni di copie, Diamante Diamante e Perla Reluciente.

Per quanto riguarda le previsioni, The Pokémon Company spera di chiudere il 2022 in grande stile Versioni di Pokemon Scarlett e Pokemon Purpleedizioni di 9a generazione della saga.

Oltre ai videogiochi, i guadagni di The Pokémon Company includono anche prodotti ufficiali come Gioco di carte collezionabiliAccanto Il 25° anniversario dell’episodio di Pokemon Merch.

READ Elon Musk e le sue ultime idee imprenditoriali 10 giochi Nintendo Switch super elettrizzanti che ti faranno piangere

Se ti stai chiedendo perché questi risultati vengono pubblicati nel bollettino del governo (l’azienda è privata), ci sono momenti in cui i media ufficiali del paese Il suo successo si riflette nella sua importanza all’interno del paese. Questo è uno di quei casi.

Cosa possiamo aspettarci dalla saga dei Pokemon? Lo scarlatto e il viola salgono? Non dimentichiamo che le due partite sono state organizzate in Spagna, in uno degli eventi di gioco più famosi del nostro Paese.