Il defunto scrittore di culto David Foster Wallace ha scritto una storia di fantasia chiamata LyndonDove ha messo in pratica il personaggio dell’ex presidente degli Stati Uniti Lyndon B. Johnsonl’unico precedente in cui un candidato alla presidenza si è dimesso prima Joe Biden.

Il racconto di Foster Wallace, che racconta dell’arrivo di un impiegato nell’ufficio del presidente, è accurato nel descrivere la forte personalità di Lyndon B. (Lyndon Baines), che era Kennedy come vicepresidente e assunse la presidenza dopo il suo assassinio. Poi si candidò alla presidenza e vinse quasi con una valanga di voti.

Molti lo descrissero come eccentrico. La storia di Lyndon riflette la sua personalità, goffa, rumorosa, spericolata e privata. Ma era Un buon presidente le cui iniziative contro il razzismo e la povertà sono ancora oggi lodate. All’esterno, o meglio all’interno, diversi libri raccontano il vistoso hobby del politico, che praticava alla Casa Bianca con giornalisti, colleghi e con i suoi tanti fan.

Ha chiamato il suo pene Jumbo e ne era ossessionato. Una sorta di “penocentrismo” patologico. Nella storia di Foster Wallace e nella vita reale sono molto simili, Lyndon B. ricorda: La Sila è molto importante nelle questioni escatologiche. Sela è un americano che ha cercato di imporre la sua opinione anche attraverso pressioni per creare un’immagine che contraddicesse le sue politiche apolitiche, molto umane e completamente umane.

Diritti civili e Vietnam

Creò un’assicurazione sanitaria gratuita per gli anziani e i poveri, oltre a firmare la legge sui diritti civili contro la povertà e il razzismo, che sapeva essere la sua tomba politica. Non gli importavano i voti, ma piuttosto l’ingiustizia, e per questo sacrificò la sua carriera politica. Il Vietnam, che non era la sua guerra, causò pesanti perdite e accelerò la sua caduta. Un giorno disse che se ne sarebbe andato e così fece, come se avesse fatto tutto quello che voleva per il suo Paese.

L’unico precedente di dimissioni Come candidato alle elezioni americane prima di Biden. Così lontano e così vicino. E molto diverso. È molto probabile che David Foster Wallace, se fosse stato vivo, non sarebbe mai stato ispirato da Biden a scrivere una storia, per non parlare dello status di quella storia. Lyndon.