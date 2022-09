LZK Sports Center, un nuovo spazio a Lezkairu con lezioni …

A poco a poco, il quartiere di Lezkairu si riempie di strutture, negozi e servizi, e ora chi ha perso un posto per allenarsi nelle classi di gruppo ha già il suo posto. LZK Sports Center è un nuovo spazio di allenamento gestito da Gerardo Monteroche, insieme a Giovanni Barberina, svolgerà lezioni guidate di varie attività.

Entrambi l’anno scorso a La Colmena de Lezkairu e ora si sono trasferiti a LZK, Gerardo insegna lezioni di TaekwondoMentre John Barberina da quest’anno è responsabile dell’allenamento della squadra. “Sono un personal trainer e volevamo offrire lezioni di gruppo, cosa che qui ci mancava, ma Senza perdere di vista l’interesse personale e una maggiore consapevolezza del progresso delle persone‘, dice John Barberina, che presenterà tre diversi capitoli durante 2 giorni a settimana per gruppi da 12 a 15 persone.

John Barberina al centro sportivo LZK

Le classi disponibili sono funzionaleConcentrati sullo sviluppo Forza e movimento di tutto il corpo; energiachi lavora Cardio attraverso esercizi divertenti e intensi; S la differenzachi lavora Glutei, addominali e gambe Per lavorare di più sull’estetica del tuo corpo. Tutte le persone interessate a fare una di queste lezioni possono farlo in due periodi diversi. Prima nel pomeriggio martedì e giovedìquando stavi lavorando GAP dalle 18:00 alle 19:00, Energia dalle 19:00 alle 20:00asso e ultimo È operativo dalle 20:00 alle 21:00.. Tuttavia, per coloro che vogliono allenarsi prima di andare al lavoro, anche il LZK Sports Center offre questa opzione e sono disponibili corsi. Dalle 6:30 alle 7:30 per i lavori e dalle 7:30 alle 8:30 per l’energia.

Ad ogni modo, al LZK Sports Center hanno chiaro che il loro obiettivo principale è fornire questi servizi di coaching in base alle esigenze del quartiere, quindi se scoprono che ci sono persone interessate Altre volte sono aperti a offrire più attività.

Tappetino per centro sportivo LZK

“L’esercizio è un ottimo strumento per migliorare la tua vita quotidiana in generale, perché ti aiuta con il lavoro e nell’energia che avrai”, afferma John, che sottolinea il fatto che ci sono dei materassini al centro. Le attività si svolgono a piedi nudi. “Da allora è un altro modo per controllare i nostri corpi Nelle nostre attività non utilizziamo nessun macchinario, solo esercizi con carichi e materiali diversi, quindi puoi impararli e praticarli anche a casa“, per arrivare a conoscere.

Il fatto che l’intero pavimento sia tatami è dovuto al fatto che una delle altre attività che si svolgono in LZK è Lezioni di taekwondo tenute da Gerardo Monteiro, a cui hanno partecipato circa 120 persone in cinque gruppi, Due di loro sono a livello competitivo e dove vengono ad allenare i medagliati per prepararli a diversi tornei.

Gerardo Montero durante una lezione di taekwondo

Il centro sportivo LZK si trova in 14 Vicente Luis Garcera López a Lezkairu. Per prenotare una qualsiasi delle sue attività, puoi farlo tramite la rete contattando tramite il tuo Instagram Oppure chiamando il 625 88 31 35.