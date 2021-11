M City – Bruges Diretta | Champions League

Guarda la narrazione completa

NS

uuuuy buona notteeeeeee!! Benvenuti al quarto giorno di Champions League dove si trova Manchester City di Pep Guardiola Giocare in casa contro di lui streghe. Il giorno prima del Gran Premio d’Europa, era città Ho battuto il club belga (1-5) e voglio continuare a fare il capitano girone A, A seconda di ciò che sta facendo il suo concorrente, il Paris Saint-Germain, Bacio Lipsia In Germania.

set di Pep Guardiola Raggiunge a sorpresa la Champions League Sconfitta in casa contro il Crystal Palace Patrick Vieira 0-2 in una partita dove era città Ha dominato e ha avuto chiare possibilità di rientrare, ma la palla non voleva entrare in gabbia e il rosso La Porte Era molto condizionato nel gioco. Ora vieni Champions League Sono al secondo posto, a sei punti dal Paris Saint-Germain Messi, Neymar e Mbappe con te. a prioriI tre punti devono restare a Manchester, ma streghe è essere uno spauracchio Gruppo A Con 4 punti, non ha gettato la spugna per sorprendere e passare ai turni di qualificazione da Champions League. Guardiola avrà a disposizione diverse stelle: De Bruyne, Foden, Mahrez, Rodri, Bernardo Silva…

In secondo luogo, Le streghe di Filippo Clemente È arrivato in buona dinamica dal campionato belga dopo aver sconfitto in trasferta il Sint-Truidense, ed è secondo in classifica, a due punti dalla squadra rivelatrice della stagione: la Royale Union Saint-Gilloise. La nazionale belga si distingue per forza e velocità Noa Lang e De Ketelaere Ma il giocatore più importante è il capitano Vanaken. Una partita importante per entrambe le squadre dove La città cerca il primo posto Ma dipende dal grande Paris Saint-Germain. D’altra parte, il streghe Vuole inseguire i capi per cercare di intrufolarsi nella fase successiva. Cominciamo loooooooooooot!!!