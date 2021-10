Maciel è pieno di complimenti per Concha Velasco

01-10-2021 MASSIEL EUROPA SPAGNA SOCIEDAD EUROPA Comunicati stampa



La notizia principale di questa settimana è stata senza dubbio la morte della madre di Isabel Pantoga, l’informazione arrivata mercoledì mattina che ha cambiato per il momento tutte le notizie attuali. Sono stati tantissimi i personaggi pubblici a porgere le proprie condoglianze ai discendenti del signore del clan, ma nonostante ciò la cantante si è trovata sola in questi momenti dolorosi per lei perché pochi di loro sono amici che erano con lei.

Nel campo dell’artista c’erano anche alcune persone che hanno espresso le proprie condoglianze all’artista, infatti, abbiamo parlato con Maciel e lui ha chiarito di non voler parlare dell’argomento di Isabel Pantoga: “Non commento su questo argomento. Siamo con Tina Turner. Oppure facciamo le condoglianze, vedremo Tina Turner, non confondiamo le cose”.

Per quello con le belle parole lo è per la fidanzata Concha Velasco: “Mi sono appena ritirata, è una mia carissima amica, è una delle migliori voci della scena spagnola, è stata una donna fuoristrada, lei è una donna irripetibile e una grande combattente, una grande attrice. Una donna che ha dato Tutto è per amore”. E sul fatto che la ricorderemo sempre, spiega: “In Francia e negli Stati Uniti i grandi nomi non si dimenticano, in Spagna da quando non sono morta, ancora non lo so”.