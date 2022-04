Macron e cosa accadrà?

Come dicevamo in un precedente articolo, il vittoria Emanuele Macron Sul ballottaggio presidenziale francese La scorsa domenica non può essere descritta come una vittoria schiacciante o ciò che i suoi cittadini bramano di più. Per molti nel Paese, e questo è confermato da interviste e sondaggi, tenere il politico “centrista” all’Eliseo è stato comunque scegliere il minore dei due mali, perché in questa occasione è uscito a gareggiare con gravi lacrime alle frontiere della “novità politica” che ha vinto cinque anni fa, come accade ora, al secondo turno contro L’ala destra Marine Le Pen. Quella sentenza è sottolineata dal fatto che il doppio gli è valso un calo significativo dei voti in relazione al concorso del 2017, un’astensione record e di gran lunga il più grande voto nazionale di estrema destra nella sua intera storia.

Il presidente rieletto, infatti, ha subito riconosciuto che “la rabbia e la discordia” che hanno spinto così tanti a votare Le Pen “devono trovare una risposta, ed è mia responsabilità dargliela”. E che lo facesse o meno, secondo gli analisti, sarebbe un’altra cosa, ma sicuramente la “posta in gioco politica” era alta, e molti dei dati ufficiali in Europa occidentale Sono passati attraverso le loro pillole amare prima dei dubbi sull’ascesa alla presidenza francese dell’anti-UE Le Pen.

Quindi, Macron ha altri cinque anni di esercizio che non dovrebbero essere affatto facili. Il divario politico nazionale è evidente: l’estrema destra, il centrista e la sinistra attiva. Pochi pensano che questa realtà verrà abbandonata Elezioni parlamentari Nelle prossime settimane, nel fatto che Macron dovrà certamente negoziare con altri poteri per ottenere un sostegno significativo in Parlamento per rimuovere gli ostacoli ai suoi programmi e alle sue decisioni.

E i media indicano che questo sarà il primo inconveniente per il Presidente della Repubblica al suo secondo mandato. A questo si aggiungono anche altre sfide importanti, come cercare di evitare un livello di proteste pubbliche come quelle portate avanti qualche tempo fa dai cosiddetti “giubbotti gialli”, che sconvolsero la società francese, con il Paese diviso. Divisi approssimativamente in parti politiche di forza simile, avranno spazio e promotori prima che qualsiasi azione li colpisca come segmenti pubblici.

Gli analisti sottolineano che un altro tema in sospeso per Macron è il rinnovamento della centrale elettrica nazionale con un focus sull’ambiente, che secondo le sue originali proposte sarebbe basato sul risparmio di carburante, sull’espansione del nucleare (sei reattori di nuova generazione con studi in partenza per altri otto) e investimenti significativi in ​​cinquanta parchi eolici.Liberamente entro il 2050, più trasporto ferroviario, fiume non inquinato, combattere l’inquinamento atmosferico e promuovere il rimboschimento.

Inoltre, i suoi costituenti più potenti lo sperano in relazione all’Europa occidentale Macron ha compiuto progressi su aspetti come l’autonomia regionale su temi di “energia e strategia”, la riforma della zona di libera circolazione nell’area Schengen con una migliore protezione delle frontiere esterne dell’UE e una politica comune di asilo.

Macron dice anche che sta invitando i paesi europei a sviluppare una maggiore capacità di autodifesa e rafforzare la loro industria tecnologica. Infine, c’è il ruolo che la Francia deve svolgere nel conflitto ucraino. Gli studiosi spiegano che Parigi finora ha vacillato tra il sostegno a Kiev e i piani di intervento progettati dalla NATO e la pressione su Mosca, mentre si oppone all’intervento regionale diretto sul teatro della guerra. Favorisce anche i negoziati come possibile soluzione al conflitto.

In ogni caso, per Macron, il ruolo esecutivo inizia i suoi ultimi cinque anni, e almeno in quel periodo può provare a lasciare un bel ricordo all’Eliseo.