Madame Webb diventa “Doctor Strange” da Spider-Verse di Sony

Sony avere in signora web La tua carta più costosa. Dopo aver giocato con successo Spider-Man: Non c’è spazio per casa Insieme a Tom Holland e ai suoi compagni ragni, Major ha iniziato a lavorare al mattino. dopo veleno e poi MorbioE il Craven il pescatore E il signora web Saranno responsabili di continuare a popolare l’universo di Spider-Man con i cattivi e i personaggi vitali delle sue leggende. Marvel Studios e Sony continueranno a collaborare, ma quest’ultima ha un chiaro futuro: il personaggio Dakota JohnsonE il La grande star di questo progettoessere il Benedict Cumberbatch La nuova ancora su cui tutto penderà. Come confermi? Da Tempo di consegnaArrivano le curve.

Madame Webb: personaggio di Doctor Strange nel MCU

qualche giorno fa Abbiamo confermato che Sidney Sweeney, di Euphoria, si sarebbe unito al progetto. A poco a poco, Sony ha chiarito l’importanza del progetto, che è un pezzo centrale all’interno Ragno E uno dei progetti più emozionanti nella scena dei supereroi. signora web Divenne, quasi da un giorno all’altro, una specie di Doctor Strange. Ancora per Sony Cinema Ideas. Finora, uno strano film, che debutterà il 6 maggio Doctor Strange in un multiverso di folliaLa nuova guida Marvel Phase 4, il salto dalla realtà alla realtà, unendo epiche, licenze e personaggi.

Versione Sony, in una certa misura, questa struttura. Avatar di Dakota Johnson Cassandra Webb, una vecchia – secondo la maggior parte delle versioni – legata a un’intricata sedia a forma di ragnatela che la tiene in vita. Aveva una dolorosa malattia degenerativa e le era sempre mancata la vista, ma questo non le impediva di vedere cosa stava succedendo o cosa sarebbe successo. Serve come una sorta di oracolo per Spider-Man, come guida e supporto costante su temi un po’ oscuri.. Gli hanno dato alla Marvel poteri diversi nelle sue varie incarnazioni e versioni, con telepatia Incluso, quindi, insieme agli X-Men Transformers, è un valore sicuro per questa cosa realistica.

Lo sappiamo anche noi Sony sta lavorando per dargli un valore più attivo e dominante negli altri i filmsequel e progetti quando Johnson inizia le riprese, spogliando Cassandra del suo letargo ieratico e rendendola più dinamica e presente in altre trame dell’universo cinematografico in dispiegamento. Il film è diretto da SJ Clarksonresponsabile di Jessica Jones, creato dal 2019. Sembra che Sony e Marvel abbiano un chiaro futuro. Tanto o più dei suoi personaggi di fantasia.