Madonna è completamente irriconoscibile nel suo ultimo video TikTok

Madonna Tempo dal vivo… curioso, per non dire altro. Da quando la cantante ha compiuto 60 anni, ha messo Montera nel mondo e sembra fare di tutto per rimanere giovane, non vecchia. Per fare questo non solo si circonda di giovani ma sperimenta anche stili diversi sia in termini di moda che attraverso la sua musica; Ma sembra anche che sia determinata a diventare la regina dei social network.

Madonna, 64 anni, è riuscita a sorprendere i suoi follower con ogni video che pubblica su TikTok o ogni foto su Instagram, poiché ha un intero team che modifica le sue foto, come ha ammesso. Tuttavia, sembra che i suoi ultimi video possano preoccupare un po’ i suoi follower, poiché la cantante è un po’ più liberale e aggressiva del previsto.

In uno dei suoi ultimi video, la regina del pop appare con un completo di lingerie e un top trasparente. Con le sopracciglia schiarite e una faccia arrabbiata, sincronizza la canzone con le labbra sfogo, di Baby Kim, le cui parole: “Sei mai stato preso a pugni in faccia, cazzo?” Mentre si avvicina alla telecamera, canta: “Che ne dici? Insegnagli una nuova appendice sopra i suoi denti.





Il video ha causato preoccupazione ai suoi fan su TikTok, poiché è stato rimosso poco dopo. Tuttavia, è rimasto su Instagram, poiché più suoi follower hanno continuato a commentare la sua salute.

Un utente chiede “In che fase Madonna è diventata Marilyn Manson?” Mentre altri affermano che “faresti meglio a ricordare com’era 20 anni fa”, e che tutto ciò che l’artista attraversa è “tragico” e “devi sapere quando andare in pensione”.

Non è niente di nuovo, in quanto è un tonico che è stato tenuto in vita nelle sue recenti pubblicazioni. E in un altro suo video, l’artista ha deciso di fare a meno dei pantaloni e mostrare il suo corpo in tutto il suo splendore, e ha lavorato “twerkando” per mostrare le sue abilità di danza urbana.





Tuttavia, alcuni dei suoi seguaci hanno ritenuto opportuno difendere l’artista e hanno insistito sul fatto che ha la sua età e che dopo tutto ciò che ha passato può fare quello che vuole, lodando la sua “voglia di vivere” e la sua energia.

Preoccupato per la loro salute mentale

Questa non è la prima volta che i follower dell’artista sono preoccupati per la sua salute mentale dopo aver pubblicato i suoi video sui social media. Lo scorso aprile, senza andare oltre, la cantante è riuscita a far scattare la sveglia con un video in cui rimaneva completamente in silenzio e fissava dolcemente mentre le canzoni suonavano in sottofondo, lasciando in ansia i suoi fan.

Madonna continua a caricare i suoi video, nonostante la preoccupazione dei suoi followers. TikTok / @Madonna

Secondo una fonte vicina al suo ambiente, ha detto al giornale Posta di New YorkSembra che la svolta nella vita dell’artista sia arrivata quando ha subito una caduta strepitosa durante un concerto a Parigi nel 2020, che l’ha spinta a sottoporsi a un intervento chirurgico e a trascorrere lunghi mesi in riabilitazione, usando le stampelle e senza forze. Rimani attivo come sei”. mi piace. Da allora, secondo questa fonte, ha deciso di essere libero e di fare quello che voleva in ogni momento.

