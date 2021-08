Madonna festeggia il suo 63° compleanno criticando il suo uso eccessivo di Photoshop

L’Italia era il posto che ha scelto Madonna Per festeggiare il suo sessantatreesimo compleanno. Il cantante ha scelto un luogo insolito per la celebrazione: alcune catacombe; “Sotto l’incantesimo dell’Impero Bizantino”, la cantante ha cantato a una grande festa con la sua compagna, la coreografa Ahlamalek Williams, 27 anni. È anche riuscito a riunire tutti i suoi figli, Lourdes Leon, 24 anni, Rocco Ricci, 21, David Banda, 15, Mercy James, anche lui 15, e i gemelli Esther e Stelly Ciccone, di otto anni.

Madonna con tutti i suoi figli. Instagram/Madonna

Le foto che la cantante ha postato sul suo account Instagram testimoniano che tutti si sono divertiti molto alla festa organizzata dall’artista, che ha condiviso tutti i tipi di foto e video dell’evento. Ora, le foto hanno anche suscitato una piccola polemica tra alcuni dei suoi follower. Non per la sontuosa celebrazione, ma per il presunto uso improprio degli strumenti di fotoritocco e ritocco che l’artista avrebbe fatto in alcune di quelle foto congiunte, in cui non avrebbe esattamente 63 anni e sembrerebbe completamente sconosciuta.

Madonna ha festeggiato il suo compleanno con una grande festa. Instagram/Madonna

Alcuni suoi follower hanno criticato l’eccessiva revisione delle foto del cantante. Instagram/Madonna

Le foto, già diffuse sui social come Instagram o Reddit, sono piene di commenti dei suoi follower, che si rammaricano che la cantante abbia scelto di apparire completamente irriconoscibile a causa dell’eccessivo fotoritocco, in quanto difficilmente si nota una tipica ruga dell’età.

La cantante ha voluto festeggiare il suo compleanno con queste foto. Instagram/Madonna

Commenti che negano la posizione della cantante come “ridicola” per quanto riguarda il suo aspetto fisico, esprimendo rammarico che la cantante abbia deciso di condividere alcune foto in cui sembra una persona completamente diversa. Inoltre, c’è chi fa notare che anche Madonna non era così quando era giovane, con tanti altri che hanno sfidato l’artista a postare le stesse foto, senza editing, per dimostrare che non le importa del passare degli anni .

La cantante ha festeggiato il suo compleanno con la compagna Ahlamalek Williams e tutti i loro figli. Instagram/Madonna

Tuttavia, sembra che Madonna continui a cercare di sfidare il passare del tempo. I suoi innumerevoli selfie, che mostrano un viso liscio e uniforme, rendono difficile riconoscere l’artista nelle sue foto private di Instagram.

Secondo alcuni esperti, la versione fotografica accompagnerà molti degli accorgimenti estetici che il cantante avrebbe potuto fare nel corso degli anni, tra cui molteplici lifting, che sono pieni di acido ialuronico, idrossiapatite di calcio e acido polilattico e possono persino portare una sorta di permanente riempitivo. Tutti questi ritocchi avrebbero finito per dare una forma completamente diversa al suo viso. Questo, insieme al ritocco del suo corpo, incluso l’innesto di grasso o l’innesto di grasso corporeo in alcune aree, come i glutei.

Piccoli resti di Madonna dal film Material Girl. Redazione / altre fonti

Non è la prima volta

Queste foto si aggiungono alla polemica che l’artista ha fatto qualche mese fa, in cui è apparsa “Metti” la sua faccia sul corpo del giovane “Tiktoker” Amelia M Goldie, per promuovere il suo ultimo album. A quanto pare, il cantante aveva usato una foto della giovane donna datata 2015 per fare il montaggio. Indignata dopo la sua scoperta, è stata la stessa Amelia a denunciare sui social l’accaduto alla cantante: “Quando Madonna posta una sua foto su Instagram per promuovere il suo album, ma in realtà è il tuo corpo (non sto scherzando)” Amelia ha scritto.

Ho confrontato Amelia M TikTok: @ameliamgoldie

Ignara dei commenti, la cantante continua la sua solita vita. Senza andare oltre, l’artista versatile ha annunciato a Nuovo contratto con Warner Music Group, che sarà la casa discografica responsabile del controllo del loro intero catalogo, che include successi che sono già diventati dei classici, come come una verginee come la preghierae bellissima isolae Musica NS raggio di luce.

