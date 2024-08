Madonna ha festeggiato il suo 66esimo compleanno in privato a Pompei, in Italia

Pop star americana madonna Ha viaggiato con il suo ragazzo, un calciatore Akeem Morris, 28 anni, in Italia per festeggiare il suo 66esimo compleanno Si sapeva solo che avrebbe fatto una visita personale al dipartimento di archeologia, in un luogo ora segreto. PompeiLa città fu distrutta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C

Madonna è arrivata nella città italiana con un aereo privato Genova (Nordest) Si salpa più tardi questo lunedì portofino, È uno dei gioielli della costa ligure Ospite nella dimora degli stilisti Stefano Dolce e Domenico Cabana E ha festeggiato i suoi 40 anni di vita, secondo i media locali.

Da Portofino il cantante dovrebbe recarsi in Campania (sud). Una visita al parco archeologico di Pompei, Si sparse la voce, già smentita dall’amministrazione del parco, che avesse affittato per 30mila euro il Grande Teatro di Pompei per festeggiare il suo compleanno.

Madonna ha vinto il Brasile in uno storico concerto davanti a 1,6 milioni di persone



“Non ci sarà nessuna festa“Con 500 persone è prevista solo la presenza personale dell’artista, ma si tratterà di una visita del tutto privata”, ha assicurato ai media il rappresentante del governo di Napoli, Michele De Bari.

Ha osservato: “C’è un enorme interesse culturale da parte di Madonna, Adoro questo parco archeologico E non vedo l’ora di arrivarci. Ma non ci sarà alcuna cena o qualcosa del genere.”

Dopo la sua visita a Pompei, i media italiani hanno lanciato la possibilità che l’artista viaggi Capri Per festeggiare il compleanno, ma ancora nulla è confermato,

Madonna ha scelto l’Italia in più occasioni Suo padre è nativoPer festeggiare il suo compleanno, Sicilia (Sud) nel 2022 e Puglia (Sud) nel 2021 e 2017.

Come Madonna, altre celebrità come la cantante hanno viaggiato in Italia quest’estate Jennifer Lopez Visitato la Costiera Amalfitana (Sud), sposato David e Victoria Beckham Come la coppia creata dal cantante, anche lui ha scelto la Sardegna per festeggiare il 25esimo anniversario Kate Perry e l’attore Orlando BloomPur influenzando Kylie Jenner Un viaggio a Venezia.