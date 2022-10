Madonna ha sorpreso i suoi fan dopo aver ammesso il suo orientamento sessuale: “Sono gay”

Madonna L’ultima rivoluzione nelle reti dopo aver confessato ai suoi seguaci orientamento sessuale . La cantante e ballerina ha caricato un suo video conto tik tok In cui ha indicato di aver apportato un cambiamento nella sua identità di genere.

Nel video, la “Regina del Pop” ha condiviso, Può essere vista indossare un collant rosa e portare un cestino a una distanza relativamente ravvicinata . All’interno della sfida che l’attrice ha fatto, si legge: “Se fallisci, io sono come me”. Subito dopo, si vede come non fece alcuno sforzo per cercare di mettere l’indumento in tasca.

Ecco perché molte persone spiegano che la cantante si dichiarava apertamente lesbica.

Come è diventata famosa Madonna?

Conosciuta come la “Regina del Pop”, Madonna È nata il 16 agosto 1958 a Bay City, nel Michigan. È una delle artiste più famose e influenti del XX e XXI secolo.

All’inizio degli anni ’80, la giovane donna faceva parte di due gruppi che catturarono la loro attenzione Seymour SteinE il Fondatore della prima etichetta discografica di Madonna.

Nel 1982 firma il suo primo contratto e pubblica il suo primo singolo: tuttiChe ha iniziato il suo percorso verso la fama. Poco dopo, iniziò a lavorare al suo album di debutto: Madonna, uscito nel luglio 1983.

Tuttavia, il riconoscimento arrivò nel 1984, con un singolo come una vergineÈ una delle canzoni più famose e controverse della cantante americana. Successivamente, ha venduto più di 25 milioni di copie in tutto il mondo ed è stato un disco di diamanti. Nel frattempo, il suo terzo album, vero blu È stato pubblicato nel 1986 ed è stato anche un bestseller.

Quanti anni ha Madonnina?

L’artista è nato il 16 agosto 1958, quindi Ha 64 anni.

Qual è il nome di Madonna nella vita reale?

Il nome completo della pop star è: Lo sarà Madonna Luisama i suoi seguaci la conoscono semplicemente come Madonna.