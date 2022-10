Madonna potrebbe arrivare in America Latina nel 2023

Ci sono buone notizie per i fan Madonna: sembra La Regina del Pop ha in programma un nuovo tour mondiale che la porterà in America Latina, e quindi in Argentina, alla fine del 2023.. L’artista ha visitato l’ultima volta il nostro paese nell’ambito del suo MDNA World Tour nel 2012 con due date al River Plate Memorial Stadium e un’altra a Cordoba – al Mario Alberto Kempes Stadium -.

È stata la prima notizia per i media uruguaiani osservatoredove hanno pubblicato un reportage in cui hanno confermato che Madonna si sta preparando per un tour mondiale per il 2023. Secondo le informazioni, Il cantante 64enne aveva già prenotato il Centenario Stadium di Montevideo per l’ultimo trimestre del prossimo anno.

Madonna. Foto: Instagram.

Da Charrúa, hanno spiegato che l’artista prevede di arrivare in America Latina nel novembre 2023. Secondo tendenze musicaliin secondo luogo, Madonna penserà al MessicoE il BrasileE il Cile, ColombiaE il Uruguay e, naturalmente, l’Argentina per farti visita.

È stata una delle ultime uscite del cantante Una nuova versione del suo classico “Hang Up”, questa volta con il domenicano Tokischa come collaboratore. Ricordiamo anche che Madonna sta lavorando a un film autobiografico, che Potrebbe essere protagonista Giulia Garner.