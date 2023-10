Madrid: prezzo della benzina oggi

Il valore del carburante cambia ogni giorno (Infobae)

Il prezzo del carburante è costantemente aggiornato, quindi è importante conoscere il costo al litro e riempire il serbatoio con l’opzione migliore.

Qui Prezzi medi della benzina nella città spagnola di Madrid Per questo lunedì 30 ottobre, secondo il Ministero della transizione ambientale e della sfida demografica, una ripartizione dei punti più alti e più bassi per non sorprendervi.

È importante ricordare che i prezzi della benzina Dipende da una serie di fattoriCome il Prezzo globale del petroliol prodotti E Dal dollarocosì come per Le tasseextra Costo di distribuzione E marketing.

I primi tre elementi sono determinati dal mercato, le tasse sono determinate dalle autorità governative e il margine di distribuzione e marketing dipende, tra gli altri, dalla posizione geografica e dai rapporti tra compagnie petrolifere e distributori.

Diesel A

Prezzo massimo: 1819 euro al litro

Prezzo minimo: 1469 euro al litro

Premio Diesel

Prezzo massimo: 1889 euro al litro

Prezzo minimo: 1609 euro al litro

Benzina 95E5

Prezzo massimo: 1755 euro al litro

Prezzo minimo: 1509 euro al litro

Benzina 98E5

Prezzo massimo: 1905 euro al litro

Prezzo minimo: 1719 euro al litro

In un caso speciale le informazioni pubblicate in questo articolo riguardano I prezzi del carburante a MadridQuesta città e il resto della Spagna sono aggiornati sulla pagina ufficiale del “Geoportale delle stazioni di servizio” del Ministero della Transizione Ambientale e della Sfida Demografica.

Questo è un must per tutti gli operatori delle stazioni di servizio Invia i tuoi prezzi Almeno una volta alla settimana, ogni lunedì, o ogni volta che cambiano i costi.

Non solo quegli operatori che non aggiornano i propri dati sui prezzi Smettono di apparire nel “geoportale delle stazioni di servizio” Ma anche Può essere segnalato Per inadempienza.

Anche i distributori di benzina potrebbero essere sanzionati Riportare prezzi diversi da quelli effettivamente applicati Ai suoi clienti.

Nel caso dei costi generali del carburante, la loro variazione dipende da diversi fattori, sia nazionali che internazionali.

Sebbene Prezzo globale del petrolio È la base per conoscere il prezzo al quale può essere venduto un litro di carburante e la verità è che non dipende direttamente.

Innanzitutto bisogna tenere conto del fatto che sui mercati internazionali… Il petrolio è quotato in dollarimentre in Spagna benzene Viene venduto in euro.

Se il prezzo mondiale del petrolio scendesse del 5%, ma nello stesso periodo il prezzo del dollaro aumentasse del 10% rispetto all’euro, si prevede che il costo di vendita in euro salirebbe al 10% rispetto all’euro. benzene. viceversa.

A questo dobbiamo aggiungere due fattori: Margine commercialeChe cambia ogni giorno, come il prezzo globale del petrolio e il tasso di cambio; E anche Tasse specialiChe può variare ogni anno.