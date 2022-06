Madrid, torna la festa italiana nel quartiere di Chambery: “Appuntamento importante con l’Italia in Spagna”

La tradizionale edizione estiva di #PassioneItalia tornerà al Patio de la Scuola Italiana di Madrid all’inizio di giugno.

Dopo il grande successo dell’edizione di Natale 2021, oltre 15.000 spettatori hanno assistito ai tre giorni della manifestazione, Il banchetto italiano a Madrid torna a inizio giugno 2022,Moda ItaliaEvento organizzato dalla Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna (CCIS), Insieme a Ambasciata d’Italia in Spagna E le principali aziende italiane del Paese. La festa “Passione Italia” celebrerà quest’anno la sua 12° edizione, E viene condotto di nuovo in estate Dopo le due Limiti e sospensioni pluriennali A causa dell’infezione da Govit-19.

Quest’anno si svolgerà il 3, 4 e 5 giugno In Cortile della scuola Italina Madrid (Liceo Italiano – c / Augustin de Betancourt, 1, 28003 Madrid), nei pressi di Chambery, capitale della Spagna. La festa dura tre giorni e viene celebrata Una festa nazionale in Italia dopo il 2 giugno (È la Festa della Repubblica), Secondo i rapporti “è l’incontro principale con Bellbase in Spagna” Pagina ufficiale dell’evento.

Moda Italia

3-5 giugno

பள்ளி Italian School Madrid (c / Augustin de Betancourt, 1 – 28003 Madrid)

Restauro, vendita di prodotti agroalimentari, artigianato, cultura, attività per bambini, musica e… tanto altro!

Ti stiamo aspettando!

.

⁇ https://t.co/jCrfUwXwMz – CCIS Madrid (@CCISMadrid) 29 maggio 2022

Festa italiana nel cortile del Lcio Italino nei pressi di Chambery, Madrid

Evento, oltre alla tradizionale sede dedicata Vendita di prodotti alimentari confezionati, Mestiere Y Zona di restauroDa ripetere Concerti dal vivo: Molti artisti suoneranno dal vivo le proprie canzoni e versioni dei migliori successi italiani in modo che tutti i partecipanti possano godere di un’atmosfera unica. Passione Italia è anche a Citazioni per bambini: Progettazione intensiva di laboratori e attività dedicate ai giovani in un’area specifica gestita da CCIS.

Inoltre, quest’anno a Area dedicata ai negozi di Madrid Nell’ambito di un progetto per promuoverli, chi parteciperà all’evento. L’ingresso è di 3 euro (1 giorno) o 5 euro (3 giorni). Ingresso gratuito per i minori di 14 anni.