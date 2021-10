Madrileño C. Tangana canzone e video di Bachata Atio con Nathi Peloso

musicista spagnolo C. Tangana guida le nomination per Los 40 Music Awards Ha raggiunto le finali nelle migliori categorie Latin Grammy per Album & Songs Madeleine, il suo ultimo progetto di album completo.

Per celebrare l’inizio di fine anno di grande successo, annuncia la collaborazione ateo A cui ha partecipato l’attrice argentina Nathi Peloso. L’idea è ispirata alla bachata, genere musicale che Tangana ha esplorato durante un viaggio di ricerca nella Repubblica Dominicana.

Tangana ha esplorato per la prima volta la bachata nella sua canzone di successo Hai smesso di amarmi, che è un soggetto in cui si combinano elementi del genere. A metà del suo viaggio nella Repubblica Dominicana, ha potuto incontrare leggende come Luis Segura con cui spera di collaborare in futuro.

. video ufficiale ateo È anche il debutto alla regia di C. Tangana, una visione condivisa con i collaboratori visivi di Little Spain.

“Sono sempre stato affascinato dal cinema e sono un grande fan del cinema”, condivide C. Tangana. “Ho lavorato ai miei video, ma questa è la prima volta che li realizzo. Oltre all’estetica, la foto mostra come mi sento e mette in mostra la canzone e le sfumature dei testi”.

La canzone di tre minuti e cinquantanove secondi è stata scritta da Anton Alvarez Alvaro, Christian Querante Catalan, Nathi Peloso e Victor Martinez e prodotta da C.

in video | C. Tangana – El Madrileño [Completo] – Traccia tramite shock tracking

¡Una delle nostre musiche!