Magali Medina riferisce che Melissa Paredes beneficia della rottura tra Alexandra Venturo e “Gato” Cuba

Magali Medina ha raccontato la reazione di Melissa Paredes alla rottura di Ale Venturo e “Gato” Cuba.

Rivista Medina Citato nei commenti Melissa Paredes Sulla rottura del suo ex compagno con il padre dei suoi figli Rodrigo “Gato” Cuba e Alexandra Venturo. Come è noto, l”ampay’ di Magaly TV La Firme ha rivelato che sabato 3 giugno, in una discoteca di Barranco, il calciatore era con la modella Gianella Razuri e i suoi amici, nonostante il suo compagno Ale Venturo avesse appena partorito sua figlia.

dopo la festa, “Gatto” Cuba Con la stessa macchina è andato all’appartamento della top model, da dove è partito un’ora dopo.

Detto questo, le telecamere “Love and Fire” erano ricercate. Alexandra FincherIl quale, su sua insistenza, ha confermato di avere una relazione Rodrigo Cuba Non è più lo stesso da quando lo hanno assecondato in una discoteca con una ragazza di Peora, quando era ancora incinta.

Era un traditore, una dimensione tradimento, mancanza di rispetto e gravidanza per di più, è difficile che le cose tornino come prima. Ha risposto: “Non sai mai con chi si scherza, davvero”.

diffusione postaleAmbay“, Melissa ParedesL’ex partner di “Gato” Kopa e la madre di sua figlia, ha lasciato intendere che avverte sempre che il calciatore non è una persona affidabile.

Ha detto: “L’ho sempre detto dall’inizio e nessuno mi ha ascoltato, nessuno voleva credermi”.

Il suo primo commento sulla rottura è stato quando lo era Calciatore Si è trasferito dalla casa in cui viveva con Ali Venturo. Melissa Paredes Disse che i mobili e il letto che aveva portato fuori casa erano suoi.

Rivista Medina Facendo riferimento ai commenti di Melissa Paredes. L’ha criticata perché con le sue opinioni sulla rottura, stava cercando che i suoi seguaci dimenticassero il tempo in cui era stata infedele a “Gato” Cuba con il suo compagno di ballo di “El Gran Show”, che è il suo attuale partner.

“Fin dal primo momento la storia ha rivelato che”gatto‘ E Ale Venturo ha litigato e si è lasciata, è stata lei che ha iniziato a lasciare allusioni sui suoi social network, a postare parole di altri che parlavano di relazioni tossiche, a postare ogni tipo di menzione di TikTok e insinuazioni, abbastanza dirette, che noi tutti li ha catturati, erano così ovvi”, ha detto. “gazza“.

Magali Medina ha criticato i commenti di Melissa Paredes sulla rottura di “Gato” Cuba con Ally Venturo.

Melissa Paredes Ha negato di voler approfittare della situazione. Ha commentato che la sua intenzione è aiutare gli altri.

Se vuoi pulire il mio profilo immagineNon entrerò, come si suol dire, in questo, perché questo sta chiaramente trascinando molte cose fuori dal passato. Per me lo è stato shock Indietro. Come dejavu, giusto? Lo ha dichiarato al telefono ad America Hoy.

Rodrigo Cuba è arrabbiato con Melissa Paredes. (Yasser)

Su questo, ospite “Magaly TV La Firme” Lo ha definito “la doppia faccia dello spettacolo”, poiché il suo avvocato gli stava suggerendo di raggiungere un accordo con il calciatore.

Ha anche commentato questo, però “Gatto” Cuba Non le era fedele quando si sono sposati, quindi questo non dovrebbe essere un motivo per fare lo stesso con il ballerino.

“Se lo prendi in flagrante essendo InfedeleBeh, non l’ha mai detto, ha solo taciuto. Non venire a dirmi ora che “non ci sono santi nella mia relazione con lui”.gatto“Non c’erano colpevoli”. Sì, c’erano dei colpevoli perché noi, il pubblico, non abbiamo mai scoperto che ‘il gatto’ ti ha fatto qualcosa perché prima dei social network, prima del pubblico, vivevi in ​​un mondo di amore e fantasia”, ha detto.