Magali Medina smentisce Renato Rossini dicendo che dovrebbe indagare bene sul figlio: “Dice che è stato un uomo sfortunato a studiare”

Magali Medina smentisce l’affermazione di Renato Rossini secondo cui dovrebbe indagare bene su suo figlio. (Configurazione: Infobae)

Forte e chiaro. Medina Majali Non ha esitato a rispondere Renato Rossini Dopo la tua richiesta di saperne di più sulle attività svolte da tuo figlio prima di ridurle. autista TV Majali La Firme Ha dovuto affrontare i commenti dell’attore che richiedeva una maggiore conoscenza della professione Renato Rossini jr Prima di dare la sua opinione sul suo programma.

In vista di questo, AL Madinah AL Munawwarah Ha affermato di aver visionato materiale audiovisivo del figlio di Rossini e di averlo identificato come l’ideatore dei contenuti presenti sulla piattaforma. tic toc. Inoltre, la personalità dell’ATV sottolinea che ora capisce perché il giovane è coinvolto nel mondo dello spettacolo.

“Perché pensi che io abbia parlato prima? Perché abbiamo appena scoperto cosa ha fatto. Inoltre, non ho bisogno di screditarlo, io, tuo figlio, lo sto screditando, dicendo in questa intervista che era uno sfortunato uomo di studi , una laurea di cinque anni, lo ha fatto in sette Anni e quasi a intermittenza, ascoltiamolo di nuovo finché “tuo padre l’ha sentito”, ha detto all’inizio l’autista dell’ATV.

Nasce allora la polemica Renato Rossini Un messaggio è stato condiviso sulle reti AL Madinah AL MunawwarahChiede rispetto per la professione di suo figlio. L’emittente si è affrettata a rispondere, indicando una clip del video Youtube Dove viene intervistato Renato Junior e vengono spiegate le circostanze da lui vissute durante gli anni universitari.

“La maggior parte dei bambini che credono di non aver trovato il loro talento in questa vita, che dicono che lo studio non fa per loro, credono che la vita artistica e che entrare in televisione sia la strada più facile, credono che poiché sono nati con un ‘bel viso, questa è la strada che ti si aprirà'”, ha affermato Medina tra le risate.

Inoltre, Medina Majali Ricordarglielo Renato Rossini La sua lontananza dal mondo televisivo ha contribuito a far sì che oggi non venga preso in considerazione. Ha concluso: “È finita con un niente, perché la televisione è ingrata. La gente può dimenticarti dopodomani e te ne vai. Non sei nessuno”.

Renato Rossini ha affrontato Majali Medina

recentemente, Renato Rossini Ha pubblicato un videoclip dell’intervista realizzata da suo figlio sulle sue storie di Instagram. Renato Rossini jr., a “El Flaco” Granda. In questa sezione viene spiegato in dettaglio che il modello ha studiato amministrazione aziendale presso l’Università peruviana di Scienze Applicate (UPC) e ha esperienza pratica nel campo aziendale.

“Grazie a Dio, ho avuto dei compagni di squadra davvero fantastici. Ha lavorato presso Tottus e presso Grupo AJEOra sono i maggiori sponsor diGrande chef famoso‘. Prima lavoravo in ufficio e ci sedevamo per guardare margini e prezzi. Ora ho un team davvero eccezionale (per il lavoro sui social media) e stiamo facendo davvero un ottimo lavoro. “Tutti i concetti di KPI, metriche e budget mi hanno aiutato molto”, ha detto il giovane a metà dell’intervista su YouTube.

A causa di ciò, il famoso attore Non ha esitato a condividere il video sul suo social network e ha chiesto al giornalista di Magaly TV La Firme: Medina Majali, Per informarsi prima di emettere la sentenza: “Video di Majali che dice: Chi è Renato Rossini Jr. e cosa fa? Ecco perché devi farlo “Fai bene prima di offuscare la tua reputazione”, furono le potenti parole del famoso attore di “Caligola”.