“Magic”, il gioco che nessun algoritmo può battere, rilascerà carte di “Fallout” o “Final Fantasy”

Fascino È stato creato da Richard Garfield, professore di matematica, e Il gioco di ruolo che ha fatto scalpore tra gli appassionati di giochi di carte è diventato anche un videogioco. Stranamente, anche Nintendo ha iniziato come azienda di carte da gioco, sebbene in uno stato Fascino Il cambiamento nel business non è radicale.

Certo, è stato difficile trovare una formula per adattare le sensazioni provate dai giocatori al tavolo mentre hanno a che fare con un mazzo di carte sullo schermo. Gli scacchi al computer, che tutti conosciamo come qualcosa di veramente banale, non sono come… Entra in mondi fantastici pieni di regole e ventimila carte per regalarti momenti di fantasia E l'enorme potenziale del gioco era considerato “non calcolabile”, a causa dell'enorme numero di combinazioni che possono verificarsi nei giochi. In effetti, sono stati condotti studi a questo proposito e Non è stato scoperto alcun algoritmo in grado di determinare come vincere.

Nel 1997 il primo Fascino Sotto forma di videogioco Single Player vs Machine, è stato rilasciato nel 2002 con Internet senza interruzioni Magic the Gathering on-line E nel 2019 è arrivato MTG Arenaattualmente è protagonista degli eventi più pittoreschi E-sport Con giocatori professionisti che guadagnano più di sessantamila dollari all'anno partecipando ai giochi. Ci sono cinquanta milioni di utenti in centocinquanta paesi con cui giocano ai giochi online Fascino.

Per giocare basta installarlo gratuitamente e ovviamente un bel set di carte che dovremo procurarci in due modi, acquistando pacchetti o vincendo partite, Anche se nessuno ci salverà dall'acquisto di buste. Inoltre, le carte sono diventate così di moda che il simulatore di calcio FC 24 sfrutta questa funzionalità.

Come funziona la “magia”.

All'inizio, ogni giocatore ha venti vite che dobbiamo togliere all'avversario a turno per vincere la partita. E naturalmente, Più carte o mazzi hai, più è probabile che sviluppi strategie ottimali in conflitto. I colori del mazzo sono cinque: bianco con il quale possiamo creare momenti di magia, guarigione o difesa; Blu, in cui usiamo la magia dell'illusione e possiamo evocare creature; Nero, morte ovviamente per magia nera; Rosso, il colore della libertà, che usa fuoco, fulmini e draghi; E il verde definisce la crescita e la natura.

Dopo un breve tutorial sulla trasformazione, Impareremo a usare le carte sul tabellone e come usarle abilmente per vincere la partita. Le carte presentano illustrazioni di tutti i tipi di personaggi e situazioni, creazioni ingegnose di artisti esperti e grafici. Riflettono anche le informazioni necessarie per lo sviluppo del gioco, come, ad esempio, quanto mana dovremmo avere se vogliamo lanciare incantesimi o usare determinate creature, e a quali unità di forza e resistenza dovremmo dare valore Lo affrontiamo in combattimento con un'altra carta che può essere o meno superiore a noi, oltre a informazioni specifiche sulla forza e sugli obiettivi che possiamo raggiungere con essa. Ci sono carte terra necessarie per poter iniziare il combattimento e schierare le nostre armi e strategie, carte creatura, carte artefatto, carte magia, carte incantesimo, ecc.

Le collezioni non smettono mai di crescere

I set di carte non smettono mai di crescere e la loro uscita è attualmente la stessa sia per la versione del gioco da tavolo che per quella del videogioco. Abbiamo già visto le nuove collezioni alla fine dello scorso anno Lungi dal continuare a sfruttare gli universi di Dungeons & Dragons, ci hanno portato in un'ambientazione più moderna come il Signore degli Anelli O anche la serie Dottor chi.

Ora sembra che sia giunto il momento Immergiti nei franchise più riconosciuti nel settore dei videogiochi: In collaborazione con Bethesda, il suo editore porterà Wizards of the Coast Lui cade I giocatori entreranno in un mondo post-nucleare pieno di radiazioni a partire dal prossimo marzo. Nel mese di giugno una collezione ispirata a Assassino di dottrine. L'anno prossimo, in collaborazione con Square Enix, verrà presentato Magia: raccolta francese Fantasia finale.

Una carta dalla versione “Fallout” di “Magic”.

Andiamo, se continuano così diventeranno il videogioco più importante della storia Tanti universi diversi con cui puoi giocare. Attualmente festeggiano il loro trentesimo anniversario. Congratulazioni.