Maiorca – Valenza | La Liga: Paulista riporta il sorriso a Valencia

Ila Statistiche Serve molte cose nello sport d’élite. Anche per Aggiungi significato alle emozioni che provoca concorrenza. perché Gabriele Paulista Ho giocato di nuovo a una partita con lui Valenzano dopo Quattro mesi dopo l’infortunio. Quattro minuti dopo, ne registrò uno Obiettivi della stagione, Certo. un Istantanea da fuori area Che è diventato un gol in due tempi, dopo aver colpito l’angolino alto ed essere rimbalzato in porta Sergio Rico. Mira con tutte le lettere. Quel tiro proveniva da quella zona con 2,7% di possibilità di finire all’interno dal bersaglio. Come non festeggiare. Servito così tanto Il Valencia si incontra di nuovo con il vittoria dopo Sette Viaggi e tagliare Brutti sentimenti che hai respirato sulla squadra.

Il Il Maiorca ci ha provato con tutti i mezzi Ha evitato una nuova sconfitta nel suo campo, solo ora che aveva ottenuto tre vittorie consecutive. Ma ha incontrato un rivale che ha escogitato il piano perfetto. E il Sono caduto nella trappola. re Occasioni Il petto cremisi che controllava la palla e si avvicinava all’area Mardashvili a rischio. ma il Difesa verbo in bianco e nero Abbinamento perfetto.

Dopo averci pensato molto durante la settimana, Bordols ha deciso di cambiare il disegno Dalla sua squadra e recuperare a 1-3-5-2 A cui ha fatto ricorso già durante la stagione per cercare di chiudere la rete. La nonna principale era tornata Gabriele Paulista Cosa che gli è mancata così tanto in questi quattro mesi che era in vacanza.