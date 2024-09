Majali Medina è apparsa su LAM e ha criticato duramente Millet Figueroa: “Non ha altro che una storia di scandali”

Magaly Medina è apparsa su LAM e ha criticato aspramente Millet Figueroa. | televisione americana.

Medina Majali Ha mantenuto la parola data e si è collegato al programma tramite videochiamata l Dall’Argentina. Il famoso “Uraca” è venuto in questo spazio con l’obiettivo di rivelare dettagli sconosciuti sulla modella peruviana, che… Da un giorno all’altro è diventata membro della giuria di “Cantando 2024”..

In un primo momento, la giornalista ha spiegato che le dava fastidio che l’ex ragazza dei reality fosse considerata in una posizione elevata senza aver ricevuto alcun tipo di formazione, soprattutto nel campo del canto, che è un campo in cui non si distingue. “Mi fa arrabbiare che ci sia qualcuno che non è qualificato per cantare dall’altra parte del nastro, giudicando quelli che hanno appena iniziato e sono al suo stesso livello o meglio di lui”, ha detto.

E anche quando glielo hanno detto Miglio Figueroa è venuto a ArgentinaMagali Medina, sottolineando di avere 15 anni di esperienza nella televisione peruviana, lo ha categoricamente smentito, sottolineando che la modella è salita alla ribalta solo grazie ai suoi scandali.

Majali Medina contro Millet Figueroa in Lam. (Immagine: Taking Over America Television)

In questo senso, la “Gazza” ha ricordato il tempo in cui era legata al figlio di un potente politico del Perù. Secondo la giornalista, la sua rivista ha scoperto che quest’uomo la mandava a prenderla, anche se all’epoca aveva moglie e figlia.

“Hanno precedenti che dimostrano che Millet Figueroa non ha. Millet ha solo precedenti di scandali, perché ha avuto una relazione con un uomo che aveva una moglie e una figlia, come ha rivelato la rivista che possedevo al tempo”, ha aggiunto.

In un altro momento, Medina Majali Ha notato che la modella non appariva sempre nella televisione peruviana, appariva sempre per diverse stagioni, e negli ultimi anni era così scomparsa che un programma a basso budget l’ha assunta per far parte di un reality show di cucina.

Ha partecipato a vari programmi ed è scomparsa da diversi anni. (…) È apparso di nuovo sui media con questa cosa di Tinelli. L’hanno contattata l’anno scorso ed è andata bene, ma in un reality hanno contattato personaggi dimenticati. È stata rianimata con El Gran Chef e poi salvata da Tenili.

Millet Figueroa fa il suo debutto come membro della giuria di Cantando 2024 (América TV-Argentina)

Lo ha sottolineato anche Urraca Miglio Figueroa Stava attraversando un periodo difficile in Perù, tanto che quando le è stato offerto di andare in Argentina, il suo rappresentante ha parlato con diversi programmi per cercare di convincerli a finanziare il suo viaggio.

“Era così sconosciuto qui che Papilito Cáceres cambiava canale e chiedeva alla mia produzione di finanziare il viaggio in Argentina, i biglietti aerei e l’alloggio. Non siamo una produzione con molti soldi, quindi abbiamo rifiutato la proposta”, ha aggiunto.

Alla fine quando hanno chiesto Medina Majali Se hai problemi personali con Miglio Figueroa Oppure qual è il motivo del suo odio nei confronti della modella? La conduttrice ha semplicemente detto che non le piacciono le donne senza scrupoli, soprattutto quelle che hanno intrapreso una relazione romantica e che non hanno una personalità propria.