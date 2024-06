Majdil Ogaz e il commosso addio a Monica Sanchez dopo la partenza da “Al Fondo Hay Sitio”

Monica Sanchez Ha sorpreso tutti i suoi follower con la sua partenza improvvisa da “Al Fondo Hay Sitio”. L’attrice peruviana che interpreta la fidanzata “Carito”Ha detto addio alla serie televisiva nazionale, dopo diversi anni al timone del potere e alla guida della casa Gonzalez, dopo la morte di “Doña Nelly”.

Tuttavia, ancora una volta, Charito era rimasta delusa dall’amore, ma ora preferiva prendere una decisione migliore e prendersi del tempo per se stessa per guarire il suo cuore. Ecco perché, nella storia di Jimmy Gonzalez, era convinto e informò la sua famiglia che si sarebbe fatto da parte a Las Nuevas Lomas per trascorrere del tempo con Grace, Nicholas e i suoi nipoti.

L’assenza di Monica Sanchez dalle registrazioni in Pachacamac Ha scatenato infinite reazioni sui social. Sebbene non sia stato confermato che questa partenza sia definitiva o solo temporanea, molti sono stati colpiti da questa decisione.

Majdil Ogaz dice addio a Monica Sanchez.

SU, Majdil Ogaz, Che interpreta Teresita in Al Fondo Hay Sitio ed è quasi la migliore amica di Charito, ha usato i suoi social network per mandargli un commosso messaggio di addio. Nonostante la sua brevità, ha messo in luce il talento dell’artista e ha mostrato una clip della loro ultima scena insieme.

“Monica Sanchez, le persone come te brilleranno sempre, ragazza. Charito, sei la donna più bella del mondo”, ha scritto nel suo post su Instagram.

Dal canto suo, Monica non è rimasta a guardare, rispondendo affettuosamente all’amica e collega. Ha messo in risalto la loro amicizia dentro e fuori la finzione, motivo per cui l’ha incoraggiata a continuare a crescere nel mondo della recitazione.

“Oh mia bellissima Magdail… Grazie per il tuo cuore gentile e luminoso, sia nella realtà che nell’immaginazione. Possa l’amore essere sempre la nostra forza trainante e andiamo a ottenere di più!! “, aggiungeva la famosa canzone “Charito”.

Monica Sanchez ringrazia Majdil Ogaz per le parole.

Anche gli utenti hanno espresso i loro sentimenti e si sono chiesti se Monica Sanchez continuerà nella serie o meno. Più di una persona ha espresso il proprio rammarico per la partenza dell’artista, sottolineando che la sua assenza sarà evidente. Tuttavia, hanno anche evidenziato il talento dell’artista e MagdiIn scene toccanti come l’ultima scena che hanno condiviso.

“La fratellanza e la complicità tra Charito e Terry è unica”, “Nooooo come se ne andrà Charito, non c’è modo”, “Molto bello. Come ho detto, Charo è una donna forte e anche una guerriera quando parla con Teresa. Brava lavoro Monica”, “Che peccato “Addio con tanta nostalgia… La cosiddetta ‘famiglia…’ non sarà più la stessa. Grazie Monica Sanchez per la tua bella personalità, resta nel cuore” , questi erano alcuni dei commenti degli utenti.

Dopo si è conclusa la sua partecipazione al film “Al Fondo Hay Sitio”. Monica Sanchez Hai deciso di investire il tuo tempo libero in attività personali e professionali. La famosa attrice peruviana, famosa per la sua interpretazione della canzone “Charito”, ha usato i suoi social network per mostrare come sta approfittando di questo tempo lontano dalle lunghe giornate di registrazione a Pachacamac. Una delle sue passioni principali è condividere momenti con le sue figlieE Miranda e Mariel.

Anche Monica Sanchez ha deciso di abbandonarsi ad una nuova sfida teatrale. Attualmente si sta preparando per recitare nella commedia “Tito Andrónico” al fianco di Bruno Oudard, noto per il ruolo di “Lucho Gonzales” in “Al Fondo Hay Sitio”. Questa collaborazione si distingue nella carriera condivisa di entrambi gli attori nelle soap opera nazionali a partire dagli anni ’90.

“Al Fondo Hay Sitio” – Monica Sanchez – America TV – Perù – Giugno – 2024

Negli ultimi giorni, l’attrice è stata impegnata a provare con la sua troupe che comprende talenti come Giovanni Arce, Joaquin Escobar, Diego Salinas, Diego Perez, Daniel Cano, Cindy Diaz e altri. Questi articoli evidenziano la dedizione di Sanchez alle arti dello spettacolo e i suoi sforzi in questo nuovo progetto teatrale.

Con la sua partecipazione a Tito Andronico, Monica Sanchez mostra il suo continuo impegno per il teatro, portando la sua passione e la sua esperienza di recitazione su questo nuovo palcoscenico. L’attrice continua a dimostrare la sua versatilità e l’amore per il suo mestiere attraverso questi importanti progetti.