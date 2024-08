Majdil Ogaz parla del suo secondo intervento chirurgico per curare l’endometriosi e combattere la malattia: “Non è un percorso facile”

Majdil Ogaz svela il dramma che vive con l’endometriosi. | Instagram/Majdil Ogaz

Magdiel Ogaz, l’amata attrice peruviana che interpreta “Teresita” nella popolare serie “C’è spazio in fondo” È di nuovo nelle notizie, ma questa volta non per la sua carriera di attrice, ma per la sua coraggiosa lotta contro l’endometriosi. Recentemente ha subito un secondo intervento chirurgico per combattere questa malattia e ha condiviso la sua esperienza in un messaggio commovente ai suoi follower e a tutte le donne che affrontano questa sfida.

Lo ha rivelato la traduttrice peruviana sui suoi social network Ci sono voluti cinque anni per ricevere una diagnosi minuti, evidenziando quanto complesso e frustrante possa essere il processo. Per molto tempo l’artista soffrì in silenzio, normalizzando i dolori mestruali che alla fine si rivelarono sintomi di una malattia più grave.

IL endometriosi, Come lei stessa l’ha descritta, è una condizione dolorosa e debilitante che colpisce milioni di donne in tutto il mondo, ma è spesso trascurata o fraintesa dalla società e dal sistema sanitario.

Majdil Ogaz, attrice di “Fondue High City”. (Immagine: Instagram)

Nel suo messaggio, Majdil Ogaz ha sottolineato l’importanza di mostrare l’endometriosi e ha chiesto una diagnosi precoce. Per lei parlare di questa malattia è essenziale, poiché molti potrebbero vivere la stessa cosa senza nemmeno saperlo.

Il traduttore ha invitato a sensibilizzare l’opinione pubblica e a migliorare l’assistenza medica, sottolineando che la diagnosi precoce può fare una grande differenza nella qualità della vita delle donne infette.

Ha aggiunto: “È doloroso, debilitante e, in molti casi, frainteso. Ciò che ho imparato in questo viaggio è che è necessario parlarne, far conoscere le nostre esperienze ed esigere che il sistema sanitario gli dia l’importanza che merita”. .” .

Majdil Ogaz ammette la malattia di cui soffre. (Instagram)

Majdil ha anche ricordato il suo primo intervento chirurgico nel novembre 2022, poco dopo aver ricevuto la diagnosi. Questo secondo intervento, seppure complesso, è stato un passo necessario nella sua battaglia contro la malattia.

“Devo dire che questo percorso non è stato per niente facile. Quando mi è stata diagnosticata la prima volta, non avrei mai immaginato quanto sarebbe stata complessa e impegnativa questa malattia, né la portata di cosa avrebbe significato affrontare un processo di questo tipo.

Inoltre, l’attrice ha colto l’occasione per educare i suoi fan sull’importanza di conoscersi Sintomi dell’endometriosi E cercare assistenza medica tempestiva.

Secondo le informazioni condivise dalle organizzazioni sanitarie, questa malattia può essere rilevata attraverso esami pelvici e, nei casi più avanzati, attraverso la laparoscopia, una procedura chirurgica che consente di localizzare e trattare il tessuto interessato.

Sebbene non esista una cura per l’endometriosi, Ujaz ha sottolineato che esistono trattamenti che possono aiutare ad alleviare i sintomi e migliorare la qualità della vita. Questi trattamenti vanno dagli antidolorifici nei casi lievi alle procedure chirurgiche più complesse nei casi gravi.

Majdil Ogaz. (Immagine: Instagram)

Nel 2022, l’attrice peruviana Magdiel Ogaz è stata sottoposta a un intervento chirurgico a causa della diagnosi di endometriosi. Questa patologia ginecologica, sebbene comune, viene spesso fraintesa e sottovalutata.

Ne ha condiviso le ragioni sui social con i suoi follower Assenza dalle registrazioni di Fondue High CitySpiegando che l’intervento si è reso necessario dopo anni di forti dolori mestruali peggiorati nel tempo.

Majdil Ogaz è tornata alla High City Fondue Records dopo l’intervento | televisione americana

Il 4 novembre, l’artista è tornata sul set a Nuevas Lomas, esprimendo la sua eccitazione e il suo nervosismo per il ritorno al lavoro dopo una meritata pausa post-operatoria. In un’intervista con América Hoy, ha raccontato le sue paure prima dell’intervento medico, sottolineando l’incertezza che circonda un’operazione che è considerata una delle ultime risorse per migliorare la sua qualità di vita.