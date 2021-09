Mali pubblica la storia e la copertina del suo nuovo album: “A Thousand Battles” | Musica

È il 2021 Piccolo La musica calpestata è tornata in vigore. Il cantante di Madrid ha lanciato lo scorso giugno segreto per te, Un singolo che ha dato molto di cui parlare ed era solo la punta dell’iceberg per tutto quello che aveva preparato. Vale a dire, che l’artista, come ha ammesso in un’intervista con Anda Ya, Stava lavorando al suo nuovo album. Niente di più e niente di meno che il dodicesimo album della sua carriera.

Ora, per la gioia di tutti i suoi fan, la star ha rivelato il nome e la data del nostro lavoro. Come ha postato sui suoi social network, l’album si chiamerà Mille battaglie. Un nome pieno di potere che sicuramente accompagnerà una linea di canzoni piene di potere.

Inoltre, oltre al nome, Malú ha condiviso il formato della copertina dell’album. In esso vediamo la cantante sfocata, il viso disegnato con due linee di combattimento e il palmo della mano pieno di vernice. Un’altra persona con le unghie nere mette le dita in mezzo alla mano.

Oltre alla foto, Mal ha condiviso la data di uscita di questo album. Quindi prendi nota! E non devi aspettare molto. L’album uscirà il 22 ottobre. La cantante ha presentato la notizia per allietare i suoi follower e follower all’inizio della settimana:

“Voglio iniziare la settimana condividendo A Thousand Battles… è così che si chiamerà il nostro prossimo album, che sarà tuo il 22 ottobre!!! E visto che già mi conosci e non vedi l’ora… questo giovedì alle 20:00. Avrai un’anteprima!!! Non credo di essere già qui!!!!!! “

In questo modo, dopo e come confermato dal cantante, questo giovedì potremo ascoltare il secondo singolo estratto dall’album. Dai, abbiamo gioie per un po’.

A Thousand Battles sarà il successore del suo album Oxygen. Il cantante l’ha lanciato tre anni fa, nel 2018, ed è un successo.