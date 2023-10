Maluma, Diego Torres e Gloria Estefan: le grandi attrazioni di Martín Fierro Latino

Maluma, Diego Torres e Gloria Estefan si esibiranno al Martín Fierro Latino (Foto: Getty Images).

Dopo molte speculazioni, venerdì c’è stato un incontro all’APTRA dove è stato confermato quali personalità allieteranno la prima edizione dell’evento con la loro musica. Martin Fierro LatinoChe si terrà il 27 novembre al Manuel Artem Theatre di Miami e sarà trasmesso sul segnale NetTV. Si è appreso che al concerto saranno presenti solo i partecipanti sul palco Maluma, Diego Torres E Gloria Estefan.

La cerimonia di premiazione per il miglior programma televisivo e radiofonico latinoamericano è stata annunciata qualche tempo fa Luigi VenturaIl capo dell’organizzazione dei giornalisti è nelle mani del produttore Diego Suarezcon il quale ha già concluso un contratto Carolina Bambietta Arduhain Per gestire l’evento vengono negoziate con altri due personaggi tra di loro Angelo di Brito E Giovanna Viale. Nel frattempo la farà da padrone il tappeto rosso Polo Álvarez E Zaira Nara. Gli ospiti verranno accolti al loro arrivo in sede Robertito Funes Ugarte E Dennis Del Pino.

Susana Jimenez sarà la madrina di questo evento

D’altronde è già noto che la madrina del partito non sarà né più né meno Susana Jimenez. Questo è uno dei personaggi appositamente invitati Jorge Lanata, che ha già i biglietti per sé e per due accompagnatori. D’altra parte, la produzione ha invitato i giornalisti dell’APTRA di diversi canali a essere responsabili della copertura: Daniele Ambrosino A notizie dell’America per l’America, Nancy Doré A Visualizza partner da Tris, Daniele Rinaldi A Inflessibile Di Al-Nuwaifi, Pilar Smith A Buon telefono Per telefono. Oltre a Ventura, viaggeranno per conto dell’entità Christian Panet, Nicolas Peralta, Cacho Rubio, Evelyn von Bruck, Augusto Tartofoli, Jorge Capodistrias, Alejandro Bodarte, Marcela Tarrio, Gustavo Méndez, Gustavo Lados e Damian Rojo.

Intanto è stato annunciato che ci saranno almeno due momenti clou della serata. Uno sarà un omaggio a Signor Francisco, Il leggendario pilota cileno di fama mondiale. Un altro avrà a che fare con un ricordo Ricardo ForteChe riceverà una menzione speciale come “L’argentino che vinse a Miami” e il cui premio verrà ritirato dai suoi figli, Filippo E Martita.

Il pilota cileno Don Francisco riceverà un onore

Le categorie che verranno valutate per questo premio saranno le seguenti: Miglior programma sportivo latino, Miglior programma di intrattenimento, Miglior programma internazionale di giornalismo latino, Miglior programma reality internazionale latino in TV o piattaforma, Miglior programma radiofonico internazionale latino AM, Miglior programma radiofonico FM. . Latino internazionale, Miglior documentario di viaggio senza sceneggiatura su televisione o piattaforma, Miglior emittente televisiva latina internazionale, Miglior emittente televisiva latina internazionale, Miglior serie adattata per televisione o piattaforma internazionale, Miglior attore di fiction su televisione, piattaforma o cinema latino internazionale, Migliore attrice televisiva Fiction, Cinema di piattaforma o internazionale latino, Miglior film commedia distribuito in televisione o su piattaforma, Miglior serie comica in televisione o su piattaforma, Miglior serie biografica, Miglior documentario, Miglior serie musicale distribuita in televisione o su piattaforma, Miglior film drammatico distribuito in anteprima in TV o su piattaforma Piattaforma, Miglior serie comica, Miglior produzione televisiva, Miglior serie di documentari sportivi e Premio per l’esordiente.

A differenza delle feste che si tengono in Argentina che dispongono di una sala con tavoli dove viene servita la cena, in questo caso ci sarà un cocktail prima della presentazione delle statue che, come avviene in altre parti del mondo, si svolgerà nella sala del palco con i candidati seduti in mezzo al pubblico e senza posate in mezzo a loro. .