Maluma ha parlato dell’accordo per la distribuzione del premio tra i finalisti

il programma ‘Il mio nome è’ Giovedì scorso ha organizzato una nuova serata di premiazione. In questa occasione, i sosia di Camilo Sesto, Maluma e Leonardo Favio si sono dati battaglia per il tanto atteso premio di 70 milioni di pesos che era previsto per questa sera.. Il vincitore è stato proprio l’imitatore dell’artista argentino.

La canzone scelta per la serata è stataNé il garofano né la rosa, appartiene all’albumEri mia in estate (1968).

Al termine del suo spettacolo, l’attore Leonardo Favio ha ricevuto molti complimenti dalla giuria.

“Sei pronto per qualsiasi scenario“, in particolare Cesar Escola, completato da Amparo Grisalis dicendo: “Nel mondo”. “Perché il modo in cui ti muovi dietro le rose è così organico e così naturale, stai solo cercando il tempo della musica, ovviamente, e niente è imposto. “La magia è perfetta”, ha continuato Escola.

Durante la serata di premiazione, un imitatore di Maluma ha segnalato un accordo con gli altri imitatori in cui il vincitore avrebbe distribuito il denaro a tutti e tre. “Se votano per me, se diventiamo vincitori, vorrei condividere questo premio con i miei compagni di squadra. Divertiti perché è per tutti”, ha detto.

Prima di queste parole, Amparo Grisalis ha evidenziato il gesto dell’imitatore: “Com’è bello. Nessuno l’ha detto in altre stagioni. Sono emozionato”.

Dopo la vittoria finale di “Leonardo Favio”, il sosia ha ringraziato i suoi colleghi e li ha additati, indicando che avrebbero condiviso il premio. “Li amo così tanto. Questo è per te e questo è per te. “

Mi chiamo: Maluma scoppia in lacrime dopo aver ricevuto il diploma di impostore

programma di gara canale delle lumache,Il mio nome è’si avvicina al suo capitolo finale, in cui verrà presentato il miglior imitatore che la Columbia abbia mai conosciuto.

In uno degli eventi Ove assegnato a coloro che imitano i migliori cantanti che traducono, Maluma ha ricevuto un diploma.

“Questo è il titolo che rappresenta per me il primo diploma di artista ed è stato grazie a questo programma. Mi mette in questa posizione che non c’è niente di difficile, è solo dedizione, disciplina e grande fiducia in se stessi, Se non credi in te stesso, cosa ti aspetti dagli altri? Sono state le prime parole del partecipante.

Successivamente, si è spostato ulteriormente e ha inviato un messaggio diretto alla famiglia, che a quanto pare non credeva nel talento di questo artista.

Al mio fratellino José, spero solo che tutto quello che ho fatto ne valga la pena, e che per loro; per la mia famiglia, che i sogni si avverino e mi hanno detto tante volte no, che ero la pecora nera per non aver seguito cosa volevano; Voglio continuare con la musica e gliela mostrerò ed eccomi qui”. Ha detto tra le lacrime l’imitatore del cantante reggae.

A conclusione della cerimonia, anche Moisés Angulo ha dedicato alcune parole al suo allievo.

Le tue lacrime sono sincere e le custodiamo nei nostri cuori e impariamo da loro. Mi chiamo MalumaDisse emozionato il cantante.

Dopo aver ricevuto il diploma, il sosia Maluma è salito sul palco per eseguire la canzone “Marinero”. Alla fine, i giurati del programma lo hanno elogiato di nuovo.

“Che interpretazione, l’interpretazione che sognavi e che non affonderai più, navigherai per tutti i posti più belli del pianeta, che consegna, per me è uno spettacolo di laurea, il meglio che ho fatto durante il programma “, ha detto Amparo Grisalis.