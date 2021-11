Maluma in collaborazione con Rayvanny rilascia Mama Tetema

L’artista colombiano Maluma, in archivio. EFE / Alicia Civita



“Breve va bene, ma le piacciono i gangster, se sta con qualcuno è perché sono troppo forti. Non le piacciono gli pseudo-gangster, è molto difficile per lei essere in arretrato. Ha mille timbri sul passaporto , così grande che non c’è nessuno che la sostenga .lei ha il suo patto, ha la sua corte e tutti la rispettano, dal sud al nord”, parte del tema. “Mama Tetema” è stato rilasciato da Maluma in concomitanza con il suo video giovedì 11 novembre. In questa canzone, Reggaeton paisa ha lavorato in collaborazione con Rayvanny, dalla Tanzania.

Dal suddetto paese, è anche il produttore della canzone, S2Kizzy. D’altra parte è stata Jessy Terrero a svilupparsi come regista di video, se parliamo di visualizzazioni su YouTube, il pezzo audiovisivo vale già un milione finora.

In precedenza, il regista americano ha già lavorato con altri colombiani, ad esempio Juanes con la sua canzone “La luz” (2013).

Tuttavia, ‘Mama Tetema’ non è un prodotto completamente nuovo, infatti, La sua origine risale alla canzone Tetema (wiggle), in particolare di Rayvanny, ma a quel tempo l’artista eseguì la canzone con Diamond Platnumz. La canzone è stata ascoltata dal 2019.

Maluma sarà ad un concerto a Medellin:

Il 4 novembre Albizza annunciò che avrebbe suonato il suo pezzo in un concerto a Medellin.

“Medalu, ho qualcosa da dirti, cosa ha messo Midalo sulla mappa? La verità è che Ho avuto l’opportunità di cantare in posti diversi, in paesi diversi, ma il mio preferito è sempre Medallo (…) Se non fosse stato per te, non avrei trovato Maluma ed è ora di restituirti tutto quello che hai fatto per me. Benvenuti a Historic Night: We’ll Fill Atanasio Girardot ”, le sue parole erano in un video pubblicitario.

Quindi, il 30 aprile 2022 era la data sul calendario per lo sviluppo del suo spettacolo musicale in quella città.

Inutile dire che, oltre alle sue uscite musicali, Maluma si è concentrato professionalmente sul suo Papi Juancho Tour del 2021, che include anche uno spettacolo nella sua città natale.

Maluma e la sua nomination ai Latin Grammy 2021:

La 27enne Albiza ha nominato le opere per “Song of the Year” (per le Hawaii) e “Best Urban Fusion/Performance” (per la stessa canzone, ma questa volta un remix con The Weeknd).

I Latin Grammy 2021 hanno una data sul calendario che si svolgerà a metà di questo mese, in particolare il 18 novembre.

Se parliamo degli altri candidati colombiani, non dobbiamo ignorare: Camilo, Juanes, Diamante Eléctrico, J Balvin, Carlos Vives, Juliana Velásquez, Sebastián Yatra, Karol G, Farina, Aterciopelados, Silvestre Dangond e altri.

