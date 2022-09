Maluma: stato di salute postoperatorio – persone – cultura

Maluma Migliaia di suoi seguaci sono stati allarmati venerdì quando ha annunciato che si sarebbe sottoposto a un intervento chirurgico nelle prossime ore. Il cantante è entrato nella clinica per le fratture di Medellín per essere curato dai suoi medici di fiducia.

Secondo Juan Luis, ha subito un’altra operazione al ginocchio che si è infortunato nel 2019. All’epoca c’era un legamento strappato che causa ancora disagio.

“Cattivo tempo, faccia gentile. Ha già subito una piccola operazione allo stesso ginocchio, ma con le tue preghiere e la tua buona energia, tutto andrà sicuramente bene. Ti voglio bene e mi auguro buona fortuna!”, ha scritto Albiza.

Maluma ha rassicurato i suoi fan quando ha spiegato che si trattava di una piccola operazione. Anche sul suo account Instagram. Ha sottolineato che il tour di concerti è ancora in corso e non dovrà posticipare nessuna data.



Ore dopo l’intervento chirurgico, l’artista ha pubblicato un video nelle sue storie in cui menzionava le sue condizioni di salute. Ha ringraziato i medici e gli infermieri che lo hanno curato e ha rivelato che l’intervento è stato un successo.

“La prima operazione che ho fatto al ginocchio mi hanno messo delle viti solubili, come se la testa di una di quelle viti si fosse staccata e ha iniziato a girare intorno al mio ginocchio e ovviamente mi fa molto male, non riuscivo nemmeno a mettere il piede giù , Penso che sia stato a causa di molto esercizio, ma niente , Grazie a Dio stiamo bene, l’intervento ha avuto successo “, ha detto l’artista.

Il primo intervento chirurgico è stato nel 2019 dopo essere stato posticipato di un anno a causa del suo programma di lavoro. E Maluma ha espresso che sarebbe stato più attento e organizzato per evitare un nuovo infortunio come questo.

recupero

L’artista è stato grato all’équipe medica.

Sul suo account TikTok, Maluma è apparso in un video clip eseguendo la sua canzone “We Eat Alive”. Al-Biza ha attirato l’attenzione dei suoi seguaci per il modo in cui ha ballato al ritmo del singolo.

Nella registrazione, lo si vede usare un bastone nella mano destra per sostenersi. Ore prima, aveva parlato nelle sue storie di Instagram del processo di recupero che sta attraversando per migliorare rapidamente.

“Sto, in convalescenza, molto bene, il fatto è che l’andamento dell’operazione è andato molto bene, nel caso qualcuno si stesse chiedendo… di fare fisioterapia, di essere saggio e di prepararmi a tutto ciò che viene: vengono con tanti impegni, stanno arrivando i concerti E devo essere al top, devo essere al cento per cento. Per continuare a prendermi cura di me, grazie mille per i tuoi messaggi e per i tuoi commenti. Alcune cose stanno arrivando”. ha detto nelle storie di Instagram.

Maluma è apparso nei teatri europei, nel suo “Papi Juancho World Tour”. L’artista ha iniziato a Medellin, nel maggio di quest’anno, dando un concerto a più di 40mila persone. La prossima data sul tuo calendario sarà il 10 settembre a Las Vegas, negli Stati Uniti.

