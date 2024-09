Manchester City più di Haaland: ha ribaltato la situazione contro il Brentford e continua a ritmo perfetto in Premier League

Erling Haaland L’autore del doppio era chi Manchester City Ha ribaltato la partita vincendo 2-1 Brentford All’Etihad Stadium, continuando a condurre con un risultato perfetto il quarto appuntamento del torneo Premier League.

Haaland (al centro) ha segnato una doppietta nella vittoria del Manchester City sul Brentford EVI/EPA

Il norvegese è stato decisivo e avrebbe potuto segnare più gol, ma la vittoria è arrivata grazie al gioco di tutta la squadra, che ha iniziato in tono assonnato e ha subito un deficit di 1-0 dopo soli 23 secondi di gioco, a causa di un fallimento difensivo di John Stones. . , disegnato da Yoane Wissa con la lettera maiuscola.

Il Brentford era un avversario scomodo per La squadra di Pep Guardiola, perché Non gli ha dato tutta l’importanza Come fanno la maggior parte dei visitatori di Etihad. Ederson lo può confermare. Il portiere era anche uno dei simboli della vittoria cittadina.

Nonostante la resistenza… Il Manchester stava ricostruendo il suo gioco, Con Jack Grealish, Savio e Kevin De Bruyne molto mobili su tutto il fronte offensivo. Con il passare dei minuti, il City si è trasferito al Brentford Stadium e i gol sono arrivati. In primo luogo, all’età di 19 anni, Kyle Walker ha dato il passaggio al centro dell’area, e De Bruyne lo ha mancato, ma ha lasciato Haaland, che ha segnato l’1-1.

Al 32′, un meraviglioso passaggio lungo di Ederson lascia la porta norvegese, così l’attaccante corre con la palla e segna 2-1 sopra il portiere.

La squadra di Thomas Frank ha cercato di restare in lotta, ma come al solito La città lo stava esaurendo: Senza bisogno di un ritmo elevato, lo circondò con i suoi attacchi massicci. Mark ha lasciato che fossero almeno altri tre gol di Haaland.

L’intera partita si è giocata come voleva la squadra di Guardiola. Rodri è ricomparso a centrocampo. I cambiamenti hanno dato più aria allo stadio, senza sminuirne la qualità e nonostante il vantaggio sul tabellone fosse esiguo, non sembrava più in pericolo.

Quarta vittoria consecutiva del Manchester City, ancora una volta, con la doppietta di Haaland, che resta unico leader della Premier League inglese, con un punteggio perfetto, dopo essere caduto contro il Liverpool. Pep e la sua squadra sono pronti per la Champions League.

