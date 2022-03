Mancini e il consiglio della madre: ‘Io prenderei Balotelli’

L’Italia vive un terremoto. La squadra non sarà in Qatar dopo la sconfitta contro la Macedonia del Nord e il Paese sta bollendo. Tutti pensano a quello che è successo e, soprattutto, cercano di scoprire il perché di quello che è successo. incluso Mariana Polo, madre di coach Mancini, che ha espresso la sua opinione in merito.

Le cose sarebbero potute andare meglio, ma questo è il calcio, una volta che le cose vanno bene e le cose vanno male. Abbiamo mantenuto il controllo della partita, ma l’attacco non è stato buono”.confermato a Radiouno.

Mariana Polo se ne accorse Suo figlio stava attraversando un momento difficile. L’Italia è passata dal dichiararsi campione d’Europa la scorsa estate a rimanere fuori dai Mondiali pochi mesi dopo.

“Mi chiedi se questa è stata la delusione più grande di Roberto? Sì, perché si è sempre comportato bene. L’ho sentito stamattina. L’atmosfera era quella che è, non prevista. Purtroppo errori come Jorginho ci sono costati, non voglio metterci il dito sopra perché sono sicuro che non l’ha fatto apposta, ma se sbaglio tre rigori…”, ha spiegato.

Paura degli errori

Cosa avrei fatto per Roberto? Avrei chiamato Balotelli da giocatore, perché ha una forza fisica incredibile e nessuno può fermarlo sotto porta. Ma mio figlio non ha assolutamente bisogno di consigli. Il Macedone ha sparato un solo colpo, potrebbe aver colpito Donnarumma, ma ora non ha senso parlarne. Questo gruppo non ha perso il fascino dell’Europeo, ma forse c’era chi aveva paura di sbagliare. Ieri gli inglesi sono stati i più celebrati…”.

egli è Il secondo Mondiale consecutivo perso dall’Italia. Otto anni senza essere con i migliori. Scadenza Brasile 2014. Sono stati eliminati dalla fase a gironi.