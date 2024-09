Manelik Gonzalez ammette che gli manca Karima Bender: “Siamo cresciuti insieme”

I sedicenti compagni sono stati licenziati dal 2022 (Instagram/@karimepindter/@manelyk_oficial)

Dalla seconda stagione di La famosa casa del MessicoÈ una delle figure più importanti agli occhi del pubblico piegatore di panna, La sua semplicità, attrattiva e sincerità nel raccontare le sue esperienze passate l’hanno portata a conquistare l’amore del pubblico e di alcune celebrità del settore.

Proprio come il resto della popolazione, l’ex membro di Spiaggia di Acapulco Aveva anche alcuni pettegolezzi sulla sua vita personale e professionale, uno dei quali riguardava la sua improvvisa partenza da… Manelik Gonzalezche era suo “ostetrica” Nel corso di diverse stagioni Spettacolo di realtà Da MTV.

Sebbene le celebrità di Internet non abbiano ristabilito la loro amicizia per mesi, i media hanno contattato il traduttore su argomenti come ricco E odioso Per chiederle della prestazione del suo ex compagno di squadra La famosa casa.

’50’ promette di lasciare lo schermo in fiamme con le sue sfide intense (Manelik Gonzalez)

Finora, l’influencer e modella è rimasta lontana da tutte le controversie che circondano le persone di successo Spettacolo di realtà Da Televisa; Tuttavia, in una recente intervista ai media, ha espresso con franchezza i suoi sentimenti riguardo alla partecipazione di qualcuno che era stato suo “compagno” per diversi anni.

“Prima di La Casa de los Famosos ho intervistato Potro e gli ho detto: ‘La verità è che amo moltissimo Karima e all’improvviso mi manca, ovviamente. “Siamo cresciuti insieme e abbiamo iniziato insieme lo stesso progetto.”

Dopo aver chiarito questo prima di tutto il clamore che provoca La famosa casa Aveva già ammesso che in alcune occasioni le era mancato il suo “compagno”, e Manelik ha aggiunto le ragioni per cui preferiva non esprimere la sua opinione sul coinvolgimento del suo ex.

“Non voglio parlare bene né male, perché (…) se parlo bene voglio impiccarmi, e se parlo male non valgo niente. Quindi lascio a lei il compito di fare un buon lavoro, sa quello che fa. Se dovremo parlare al momento giusto, parleremo, ha osservato.

Karime Pindter e Manelyk González sono due delle persone di successo più ricordate. Realtà della costa di AcapulcoBene Per anni furono conosciuti come “I Compagni”. Anche se la loro relazione sembrava andare oltre le loro interazioni nello show, due anni fa era stato annunciato che si erano separati definitivamente.

Anche se i motivi all’epoca non furono resi pubblici, ciò avvenne solo nelle prime settimane dell’anno La famosa casa Karima ha rivelato il motivo della sua separazione dal compagno realtà.

“Alla fine della stagione, ho preso Sugar e l’ho inclusa in tutto, un viaggetto qui, un altro viaggio là, se mi comprava qualcosa, le portavo un regalino. Ha pagato tutto per me”, ha disse.

Tuttavia, ha spiegato che la situazione è cambiata completamente quando si è accorta che la sua amica in quel momento usciva di nascosto con il suo compagno, cosa che inevitabilmente l’ha ferita: “C’è un collasso mondialeMa ovviamente non ho fatto storie. In realtà le ho detto nella stanza: “Ehi, cosa c’è che non va in te, perché mi fai questo se sei la mia migliore amica.”

Manelik Gonzalez e Karim Pendter si sono incontrati sulla “Acapulco Shore” (Foto: Instagram/@karimepindter)

Secondo le dichiarazioni di Karima, tutta la questione riguardava la vendetta su Manelik, come aveva accettato in passato Joey Mendezil suo ex compagno. Sebbene ammetta che ciò che ha fatto era sbagliato, si rende conto che le azioni della sua compagna lo hanno influenzato molto, quindi ha deciso di prendere le distanze da lei.

Perché in quel momento, Luis “Potro” Caballero Lei era ancora nel reality e ha potuto confermare la versione condivisa dall’influencer e imprenditrice.