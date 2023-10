Manet e Degas, una storia di ammirazione e rivalità, in un’ambiziosa mostra al MET

Stati Uniti d’America9205. New York (New York, USA), 25/09/2023.- Foto per gentile concessione del Metropolitan Museum (Met). I ritratti dei pittori Edouard Manet e Edgar Degas sono esposti all’ingresso della mostra “Manet/Degas” nel museo sala. Sede a New York. Un’ambiziosa mostra al Metropolitan Museum di New York mostra il complesso rapporto tra i pittori Édouard Manet e Edgar Degas, due grandi geni della pittura francese di fine Ottocento e considerati pionieri dell’Espressionismo. EFE/Anna-Marie Kellen/The Met/Solo per uso editoriale/Nessuna vendita/Disponibile solo per le notizie di accompagnamento/Credito obbligatorio

Mostra ambiziosa in Museo Metropolitano di New York Mostra la complessa relazione tra i due pittori Edouard Manet E Edgar DegasSono due dei più grandi geni della pittura francese della fine del XIX secolo e sono considerati pionieri dell’espressionismo.

La mostra, visitabile fino al 7 gennaio, arriva sulla scia di uno dei grandi successi della stagione 2023, dove è stata Cipresso Van Goghrecentemente completato, riunendosi 150 pezzi La storia di due uomini nati a soli due anni di distanza, il cui rapporto passò dall’amicizia alla “inevitabile rivalità”, come scrisse un contemporaneo.

“La Crocifissione” di Edgar Degas e “Madonna con il coniglio” di Édouard Manet sono esposti durante la mostra “Manet/Degas” presso la sede del museo a New York (EFE/Anna-Marie Killeen/The Met)

In assenza di documenti specifici che attestino questa rivalità, il Met ha messo in dialogo le rispettive opere, in alcuni casi con evidenti somiglianze, come la rilettura di entrambi del famoso dipinto “Ritratto dell’Infanta Margarita” di Velázquez. .

Durante una visita al Louvre nel 1861, mentre ammiravano un dipinto del maestro spagnolo, pare che avvenne il primo incontro tra i due artisti, e tra loro nacque un’amicizia che lasciò il posto, almeno in un aspetto, all’ammirazione. Degas ammirava Manet e gli dedicò numerosi studi e incisioni. Altrimenti non c’è traccia.

“Olympia” di Édouard Manet in mostra durante la mostra “Manet/Degas” (EFE/Anna-Marie Kelin/The Met)

I due geni, figli di famiglie benestanti, frequentavano gli stessi ambienti bohémien di Parigi, ma Manet divenne famoso per la prima volta nel 1865 nell’ambito dell’iconoclastia del “Salon des Rejects” (Forum alternativo) con il suo dipinto “Olympia”, oggi presente . Al MET mentre Degas passa quasi inosservato.

Solo nove anni dopo, Manet si era già affermato nel canone francese facendo esporre le sue opere al Salon ufficiale; Da parte sua, Degas organizzò la prima mostra dei pittori impressionisti dell’epoca (non si chiamavano ancora così) in cui presentò dieci opere, che all’epoca erano odiate dagli accademici.

“Ritratto della famiglia Bellelli” di Edgar Degas nell’ambiziosa mostra al Metropolitan Museum di New York (EFE/Anna-Marie Kellen/The Met)

Ma Degas, noto soprattutto per la sua lucida serie di ballerine, mantenne sempre la sua ammirazione per Manet e, alla morte di quest’ultimo, affermò che “era più grande di quanto pensassimo”. Inoltre, ha accumulato una vasta collezione di opere del defunto.

La mostra del MET è un tentativo di raccontare attraverso i loro dipinti e disegni lo sviluppo di entrambi gli artisti e l’influenza che hanno avuto l’uno sull’altro, consciamente o inconsciamente, e sull’arte contemporanea.